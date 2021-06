Afrique: Lutte contre l'infertilité - La fondation Merck lance six prix

La Fondation Merck en partenariat, avec la Première Dame du Nigeria et l'ambassadrice de la «Fondation Merck Plus Qu'une Mère» a annoncé 6 prix dans les médias dont la musique, la réalisation de films et la fraternité de la mode dans le but de sensibiliser à la lutte contre la stigmatisation de l'infertilité, en soutenant l'éducation des filles et en suivant les meilleures pratiques durant le deuxième et troisième vagues de coronavirus.

Dans un communiqué qui nous est parvenu hier, jeudi 24 juin, la Fondation Merck a renseigné que les prix ont été annoncés au Nigeria et dans le reste de l'Afrique en partenariat avec les Premières Dames Africaines. La sénatrice Dr Rasha Kelej, présidente de la «Fondation Merck Plus Qu'une Mère», de confier : «je suis très fière de présenter nos 6 prix en partenariat avec ma chère sœur, Dr. Mme Aisha Muhammadu Buhari, la Première Dame du Nigeria et Ambassadrice de la 'Fondation Merck Plus Qu'une Mère'. Je crois fermement que les médias et l'art peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation des sujets sensibles. L'un des grands défis d'aujourd'hui est que nous nous sentons souvent insensibles aux problèmes des autres, même lorsque nous pouvons facilement faire quelque chose pour aider.

Donner aux gens l'accès aux données les laisse le plus souvent se sentir dépassés et déconnectés, pas les responsabiliser et ne sont pas prêts à agir. C'est là que l'art et les médias peuvent faire la différence, en particulier au Nigeria, qui est considéré comme un pays leader en matière de couverture médiatique, d'art et de mode».

Du coté de la Première Dame du Nigeria, après l'énorme succès des premières éditions des Prix de Reconnaissance des Médias 'Plus Qu'une Mère' de la Fondation Merck 2020, reste très heureuse de lancer l'édition 2021 des prix de la Fondation Merck. «Grâce à ces prix, nous aimerions encourager notre fraternité des médias, de la mode, de la réalisation de films et de la musique à sensibiliser sur les sujets importants tels que briser la stigmatisation autour de l'infertilité, en soulignant l'importance de l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes à tous les niveaux. J'apprécie également les prix basés sur le thème du coronavirus élaborés par la Fondation Merck au cours de cette deuxième et troisième vagues de coronavirus, car cela aidera à sensibiliser le public sur la poursuite des meilleures pratiques et montrera également son soutien à nos travailleurs de première ligne dans le pays».