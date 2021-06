Sénégal: 7% de la mortalite impute aux traumatismes - Le Sénégal lance le référentiel de détection et de prise en charge des victimes

Le Sénégal a lancé hier, jeudi 24 juin, le référentiel de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences. Un outil qui décrit les différentes formes de maltraitance et de l'abus sexuel sur l'enfant et va outiller les acteurs de la santé à la détection des victimes et la prise de mesures pour protéger la santé et la sécurité de l'enfant.

Pour le directeur général de la santé publique du Sénégal, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, dans le pays, 7% de la mortalité infantile est imputable aux traumatismes. C'est la deuxième cause de mortalité.

En outre, elle a avancé que des enquêtes (MICS) dans la région de Dakar ont révélé que 25 % des enfants de moins de 15 ans sont victimes de violences physiques graves (ANSD/ MICS/Dakar 2016), soit environ 300 000 enfants. Elle s'- exprimait hier, jeudi 24 juin, lors du lancement du référentiel national sur la détection et la prise en charge des enfants victimes de violence par les professionnels de Santé.

Venue présider la cérémonie Dr Khemess Ndiaye a avancé : «les cas de violences sont relayés dans les médias ou dénoncés par la communauté mais ne sont pas suffisamment documentés. Les données disponibles sont collectées de manière parcellaire et ne permettent pas de cerner l'ampleur du phénomène et ses causes profondes. De même, il est noté une insuffisance des services offerts aux victimes et un manque de coordination des activités de prévention».

Et de poursuivre : «ces problèmes identifiés dans la gestion de l'information et de la coordination des activités constituent un frein à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies efficaces pour lutter contre les traumatismes dus essentiellement aux accidents et aux actes de violence».

Face à cette situation, le directeur général de la santé publique a estimé que la prévention et la lutte contre les traumatismes dus à la violence ne peuvent être entreprises par un seul département ou institution dans un pays. «Des actions concertées faisant appel aux différents secteurs qui œuvrent dans le domaine sont nécessaires pour une réussite des efforts. C'est dans ce sens que le Ministère en charge de la protection de l'enfant, dont je salue le lead, a mis en place un processus d'élaboration d'un document d'orientations nationales, qui a permis de clarifier les rôles et responsabilités de chaque secteur dans la mise en œuvre de la politique nationale, en particulier pour ce qui est de la prestation de services aux enfants.

Ainsi, les rôles et responsabilités du secteur de la santé ont été clairement identifiés et ont permis la production de ce document stratégique», a-t-elle fait savoir. Pour la représentante résident de l'Unicef au Sénégal, Silvia Danailov, c'est un pas important qui est fait aujourd'hui par le Gouvernement du Sénégal et qui renforce le rôle modèle qu'il joue dans la lutte contre la violence faite aux enfants aussi bien dans la région que dans le monde. Elle renseigne sur les violences qu'au Sénégal, qu'environ 15.000 filles âgées de 15 à 17 ans ont été victimes de violences sexuelles dans l'année, selon les données de l'EDS de 2019. «L'expérience de la violence dans l'enfance a un impact sur la santé et le bien-être tout au long de la vie. Elle augmente les risques de maladies, soulève des problèmes de santé mentale, grève les capacités d'apprentissage et d'insertion sociale, et perpétue aussi le cycle de la violence d'une génération à l'autre», a-t-elle avancé.

Dans le domaine économique, la représentante de l'Unicef a déclaré: «la violence constitue aussi un coût majeur pour les sociétés et les Gouvernements. On estime à 7000 milliards de dollars et 8% du PIB mondial le coût généré par la violence à l'encontre des enfants». Pour rappel, le ministère de la Santé et de l'action sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers s'est engagé dans la lutte avec la mise en place d'une unité de coordination des activités de prévention de la violence et des traumatismes.