Cote d'Ivoire: Cocan 2023 - Moumouni Sylla, nouvelle cheville ouvrière de l'organisation

François Albert Amichia, le nouveau patron du comité d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (Côte d'Ivoire 2023) est à la tâche. A peine installé au siège de la structure basée à Marcory-résidentiel, le maire de Treichville imprime sa marque au Cocan 2023.

Trois jours après la passation des charges entre le président sortant, Lambert Feh Kessé et lui, il vient de nommer un nouveau directeur exécutif, Moumouni Sylla, à la place de Nathalie Léon Basque. Quoi de plus normal. Ne dit-on pas que « l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleures » ? Et qui plus est meilleur que celui dont nous connaissons les qualités ?

Pas que ceux ou celles qui partent du siège du Cocan 2023 sont moins méritants, mais il s'agit d'un choix guidé par une volonté farouche de réussite. « Les enjeux multiformes qui s'attachent à la Can 2023, joints à la confiance que le Chef de l'État vient de m'accorder pour son organisation, m'interpellent... », déclarait le président François Amichia, lors de la passation des charges, lundi dernier au siège de la structure, à Marcory-résidentiel. Amichia voit en cette Can 2023, « le prestige et la renommée de notre nation ».

En réalité Moumouni Sylla est un magistrat connu pour être méthodique et rigoureux. Des qualités qui ont emballé le ministre François Albert Amichia qui l'avait sollicité pour la mise en place du ministère de la Ville (juillet 2018 à avril 2021). C'est donc un homme de confiance sur qui, le nouveau président du Cocan 2023 va s'appuyer pour mener à bien sa mission.

En plus de la confiance installée entre les deux hommes, Moumouni Sylla n'est pas en terre étrangère. Autant le président Amichia est imprégné du dossier du Cocan 2023, autant le nouveau directeur exécutif l'est.

En effet, en sa qualité d'ancien directeur de cabinet du ministre des Sports et des Loisirs à deux reprises (de novembre 2012 à mai 2015, puis de mai 2015 à juillet 2018), il connaît bien ce dossier de la Can 2023. C'est Moumouni Sylla qui était au manettes lorsque le pays postulait pour l'organisation de cette Can 2023, au départ Can 2021, à Addis-Abeba. C'était lui qui présidait la Commission spéciale d'ouverture des plis et de jugement des offres (Cojo).

Cette commission qui a attribué les premiers marchés à des multinationales pour la réalisation des stades et infrastructures hôtelières devant abriter la Can 2023. Tout comme le ministre François Amichia, Moumouni Sylla a géré et participé à plusieurs Coupes d'Afrique dont celle remportée en 2015 en Guinée équatoriale, en qualité de directeur de cabinet du ministre des Sports. Ils reviennent pour parachever l'œuvre qu'ils avaient commencée ensemble.