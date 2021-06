Cote d'Ivoire: Ministère du Tourisme et des Loisirs - Dr Jean-Marie Atta Kouacou officiellement installé à la Direction de cabinet

Dans l'élan de la vague des nominations des Directeurs de cabinet actées par la le Conseil des ministres du 9 juin 2021, la passation des charges entre l'entrant et le sortant s'est déroulée le 23 juin.

Titulaire d'un Doctorat (Ph.D) en Sciences Géographiques, Spécialité Télédétection, S.I.G, Intelligence Artificielle & Gestion des Ressources Naturelles & Stratégiques, obtenu à Nantes ; et Doctorant en Management des Grands Projets d'Infrastructures Economiques à Université de Paris en France, Jean-Marie Atta Kouacou est le nouveau Directeur de cabinet du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Et ce, à l'issue de la cérémonie de passation des charges, entre le promu susmentionné, et le sortant, Camille Kakou Kouassi, qui s'est déroulée, le mercredi 23 juin, à la salle de conférence dudit cabinet ministériel.

Une cérémonie présidée par l'Inspecteur général du Tourisme et des Loisirs, Georges Yao Boka Bi. Au-delà de l'état des lieux des dossiers qui ont pour point d'ancrage la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, Camille K Kouassi, a indiqué qu'ils consistent en des projets d'infrastructures d'envergure et des réformes institutionnelles et fonctionnelles de structures sous-tutelle en vue d'une performance optimale. Dont le dénominateur commun est l'ambition d'installer de façon pérenne le tourisme ivoirien dans le Top 5 africain d'ici à 2025. Et d'indiquer qu'il demeure disponible pour partager les heures de gloire de l'écosystème touristique ivoirien dont la stratégie mise en œuvre par Siandou Fofana est le gage. Et de remercier le Ministre pour la marque de confiance.

Avant de passer la parole au nouveau Directeur de Cabinet, l'Inspecteur général a salué la riche et longue carrière de plus de quatre décennies, ici comme à l'étranger, en Chine notamment, de l'ancienne cheville-ouvrière du Cabinet. Au point d'établir M. Camille Kouassi comme un véritable « Référent » pour tous. Quant à Dr Kouacou, il a réitéré au Ministre Fofana sa reconnaissance. Mais, bien plus, à SEM Alassane Ouattara, le Président de la République, et au Premier ministre, Patrick Achi, son infinie gratitude pour avoir validé la proposition du Ministre du Tourisme et des Loisirs.

Les dossiers urgents de la Journée mondiale du tourisme (JMT), en septembre 2021, et les grands projets de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2023), sont déjà sur le bureau du nouveau Directeur de cabinet. Qui a exprimé sa conviction de pouvoir travailler en toute fraternité à l'aune d'un professionnalisme établi de tous les instants, avec tous les agents de l'Administration du Tourisme et des Loisirs.

Faut-il le rappeler, Dr Atta Kouacou, enseignant-chercheur (maître-assistant) à l'Université Houphouët-Boigny de Cocody, est aussi chercheur-associé au Cnrs à Paris, et a fait ses armes professionnelles au Bnetd et à la Sodefor. Il est un expert-consultant à la Banque mondiale.

Source : Ministère du Tourisme et des Loisirs