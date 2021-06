Sénégal: Parc des technologies numériques de Diamniadio - 60% des travaux effectués, la première phase livrée dans 6 mois

Le parc des technologies numériques du Sénégal sera bientôt fonctionnel. En marge de l'inauguration du Datacenter de Diamniadio, le président de la République a fait une visite sur le site du chantier à Diamniadio, en compagnie du ministre de l'économie numérique. A cette occasion, le coordonnateur du projet s'est prononcé sur le projet.

Expliquant l'état d'avancement des travaux, il a fait savoir que «le gros œuvre est terminé, il reste la deuxième partie qui sera achevée dans 06 mois pour la livraison de la première phase». «Dans sa phase 1, l'échéance est fixée à fin de l'année 2021 pour la réception provisoire... .. Les travaux du projet sont à un niveau d'avancement satisfaisant.

En effet, la structure du gros œuvre du Datacenter du PTN est terminée, et le second œuvre en cours. Ce Datacenter conçu Tiers III est érigé sur une superficie totale de 4000 m2. Il est constitué de deux parties (Partie sur 2 niveaux pour la partie administrative et la Partie B sur 4 niveaux de salles techniques)», a expliqué Bassirou Abdoul BA.

Ce Projet d'un montant de 46 milliards de FCFA est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et l'Etat du Sénégal. Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 et participe à la mise en œuvre du PSE. Il s'agit à travers ce projet de renforcer la position du Sénégal dans le secteur numérique sur le continent et d'en faire un hub régional d'innovations.

Selon son coordonnateur, avec projet du PTN le vise une «réponse aux préoccupations des acteurs de l'écosystème numérique tout en misant sur la création massive d'emplois à forte valeur ajoutée. 100 mille emplois directs et indirects sont attendus pour les jeunes diplômés».