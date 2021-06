Sénégal: Concours général 2021 - Mariama Bâ et Lycée d'excellence de Diourbel, en tête de peloton

Les résultats du Concours général 2021 ont été rendus publics par le ministre de l'Education. Selon Mamadou Talla, 107 distinctions ont été accordées cette année à 96 lauréats. Et dans ce lot de lauréats, les écoles publiques se sont bien distinguées en remportant 80 distinctions sur les 107.

Dans ce sillage, la maison d'éducation Mariama Bâ et le Lycée d'excellence de Diourbel se sont particulièrement bien comportés en remportant respectivement les palmes du meilleur élève du Concours général et meilleur élève en terminale. Les classes de premières ont raflé 63 distinctions contre 44 pour les Terminales. Au niveau de la première, on compte 50 prix pour le public tandis qu'en terminale, les écoles publiques ont remporté 30 distinctions.

Le palmarès de cette édition confirme les performances des filles qui sont retrouvées avec 54 distinctions contre 53 pour les garçons. La meilleure élève du concours, Ndèye Awa Sarr, est en classe de première S2 à Mariama Bâ et a remporté les 1ers prix en Allemand et en Anglais. La plus polyvalente, Khadidiatou KOULIBALY de la première S1 du même établissement a remporté le 1er prix de la version grecque, le 2ème prix de mathématiques et le 1er accessit de version latine. Les cracks de cette édition 2021 du Concours général sont de la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée et du Lycée d'Excellence de Diourbel.

En effet, au niveau des premières, la lauréate Ndèye Awa Sarr ainsi que sa suivante Khadidiatou KOULYBALY, toutes deux, respectivement en S2 et S1 viennent de le MEMBA, tandis que la meilleure élève en classe de terminale est Fatimata Diop du Lycée d'excellence de Diourbel. Elle a remporté le 1er prix Citoyenneté droits de l'homme et 2ème Accessit Mathématiques. Par rapport à l'édition de 2019, les résultats ont connu une hausse pour les classes de Première alors que les Terminales ont connu une légère chute. En effet, pour les classes de Première, le taux est passé de 50,79% en 2019 à 63,49% en 2021 et pour les Terminales, ce taux est passé de 36,21% en 2019 à 31,82% en 2021.

LES SCIENTIFIQUES DOMINENT LES LITTERAIRES EN...LETTRES

Les élèves des séries scientifiques ont encore pris le dessus sur les « littéraires » se permettant de marcher sur leur carré, s'octroyant des prix dans les langues. En effet, ces séries scientifiques comptent le plus grand nombre de lauréats avec 51 primés dont 34 pour la série S1. « On peut noter que les élèves des séries scientifiques et particulièrement ceux de la série S1, ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu'en terminale », a noté le ministre de l'Education nationale qui a livré les résultats du concours hier, jeudi, à Diamniadio. La cérémonie de remise des prix est prévue le 19 Août 2021, sous la présidence du résident Macky Sall. Pour cette année, le parrain est l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et premier président de l'Académie Nationale des sciences et Techniques, le Professeur Souleymane Niang.