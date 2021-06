Sénégal: Foundiougne / Gestion de la papeterie dans les établissements scolaires et milieux publics - L'association "papier de l'espoir" investit des écoles primaires de foundiougne

L'Association "Papier de l'Espoir" de la ville de Vertou en France en collaboration avec les différents comités de gestion des écoles, les associations de parents d'élèves (APE) et autres partenaires des établissements scolaires de Foundiougune, vient de terminer une opération de quelques jours en ramassage de papiers dans les écoles, les entreprises et les lieux publics de Foundiougune.

Un exercice qui a ainsi permis au chef de délégation Jacques Duran et son équipe de bénévoles et retraités français, leurs partenaires et autres citoyens de la commune de s'ouvrir à un autre programme de triage de tous ces papiers et leurs recyclages afin de pouvoir sélectionner ceux qui leur seront utiles et vendre le reste.

Ceci, dans le but de soutenir les enfants, dont la scolarité est à présent menacée du fait de leurs appartenance à des familles en situation de vulnérabilité. Il faut surtout dire que depuis 2005, l'Association "Papiers de l'espoir" est présente au Sénégal, en particulier dans le département de Foundiougune. Elle a débuté ses activités dans la cour de l'Ecole Foundiougune 3 avant de se déployer dans les autres collectivités du pays. Aujourd'hui, son intervention est effective dans 14 écoles publiques dont 12 dans l'IEF de Foundiougune et deux dans le département de Mbour, une à Mbour commune et un second établissement à NDiaganiao.

Malgré les difficultés économiques nées de la Covid-19 dans le monde pendant ces deux dernières années, les retraités français ont injecté une enveloppe de 50.350 euros, l'équivalent de 3 millions 21.000 F CFA pour soutenir les établissements scolaires de Foundiougune. Et ce, au-delà d'un centre de couture qu'ils ont pour autant réalisé dans le besoin d'aider les élèves à confectionner des blouses et autres uniformes à l'intention de leurs jeunes camarades.