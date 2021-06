Sénégal: Election à la présidence de la LSFP - Babacar Ndiaye annonce sa candidature

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) va changer de dirigeant après 8 années de magistère de l'actuel président Saer Seck qui ne se représentera pas. Après Djibril Wade, c'est l'ancien président de la Commission de Finance de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) Babacar Ndiaye, par ailleurs président du TFC d'annoncer sa candidature à la tête de la Ligue Pro

Babacar Ndiaye annonce sa candidature à la présidence de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP). Dans un communiqué qui date d'hier jeudi 24 juin, l'ancien président de la Commission Finance de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), déclare : «Je suis le soldat de la nation comme tout bon sénégalais. Je remercie mes paires présidents qui ont placé leur confiance en ma modeste personne et j'ai donc décidé d'un commun accord avec beaucoup de membres des familles sportives de me porter candidat à la présidence de la Ligue de Football Professionnel (LSFP) pour les 4 prochaines années. Il ne s'agit pas d'une présidence à sens unique. Le football local se gèrera en parfaite harmonie avec tous les acteurs (présidents, joueurs, staffs, spectateurs, médicaux et arbitres)».

Et d'ajouter : «Le Football professionnel a soufflé ses 10 ans. On est à un tournant stratégique du futur du football local. De nombreux challenges nous attendent. Nos 3 plus grands chantiers seront la rentabilité financière des 28 clubs professionnels, une meilleure visibilité de nos compétitions et une transparence au niveau juridique et contractuel. La passerelle ligue professionnelle, ligue amateur sera un axe fort entre clubs. La Fédération sénégalaise est l'instance faitière du football national et donc de facto, nous devons travailler ensemble en toute confiance et en toute sérénité pour le bien être du football qui nous est commun».

Même s'il reconnait l'assistance de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour le football pro, Babacar Ndiaye estime qu'un dialogue doit être mis en place entre les autorités étatiques car dit-il les défis sont nombreux sur le plan marketing, financier, juridique, medias. Et enfin M. Ndiaye informe qu'il divulguera son programme dans les prochaines semaines.