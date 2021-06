Afrique: Célébration de la journée du mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep) - Le Sénégal adoubé par l'Agence de l'union africaine

Apres la présentation du rapport suite à l'évaluation du Sénégal par les membres du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP), le 20 janvier dernier, le Sénégal a été félicité par cette Agence de l'Union Africaine (UA) pour «ses efforts» visant à consolider les acquis démocratiques. Les membres du MAEP, ainsi que des organisations de la société civile, du secteur privé, entre autres, ont célébré la Journée du MAEP hier, jeudi 24 juin, sous la houlette du Garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall.

Le Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP) donne une directive aux pays adhérant volontairement de s'autoévaluer notamment dans toutes les branches exécutives, législatives et judiciaires ainsi que le secteur privé, la société civile et les medias. Le processus d'évaluation offre aux Etats membres un espace pour le dialogue national sur la gouvernance et les indicateurs socio-économiques et également l'opportunité de parvenir à un consensus sur la voie à suivre.

Partant de cette particularité, le 20 janvier dernier, le président de la République a présenté le rapport final suivant les directives du MAEP. A l'occasion de la célébration de la Journée du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs hier, jeudi 24 juin, les membres de cette Agence de l'Union Africaine (UA) ont tenu à féliciter le Sénégal pour «les efforts» consentis en matière de démocratie. Cela fait suite à la présentation du rapport produit par l'Etat du Sénégal, le 31 janvier 2020, aux autres pays membres du MAEP, lors du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernent, le 08 février dernier, à Addis Abeba, en Ethiopie. «Le rapport d'evaluation du Sénégal, lancé par son excellence le président Macky Sall, en janvier 2020, ici à Dakar, relève que le Sénégal a réalisé de manière pacifique une succession constitutionnelle avec deux alternances démocratiques respectivement en 2000 et en 2012.

Cela fait ainsi du Sénégal un exemple, une terre de stabilité politique non seulement dans la sous-région mais dans tout le continent africain dans son ensemble. Le Sénégal a donc beaucoup à offrir en terme de bonnes pratiques en matière de gouvernance en Afrique», a magnifié Edy Maloka, Directeur général du Secrétariat continental du MAEP, dans son exposé sur la thématique de cette journée qui est : «Rôle et place du MAEP dans la gouvernance en Afrique».

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, a pour sa part remercié les efforts déployés par le MAEP dans la recherche, dit-il, de «solutions aux problèmes africains». «C'est une décision que les chefs d'Etats ont pris eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé à l'extérieur. Ils sont partis du principe que pour faire de l'Afrique, il faut que l'Afrique s'inspire de l'Afrique. Le Sénégal peut donner des leçons dans certains domaines, le Rwanda peut en donner dans certains domaines, la Cote d'Ivoire la même chose. S'ils mettent en synergie et profitent de l'expérience reçue de l'autre, je pense que c'est comme ça qu'on peut faire une Afrique riche».

La mise en œuvre du processus du MAEP au Sénégal va être poursuivie par la nouvelle Commission Nationale pour la Gouvernance (CNG), installée le 22 juin dernier et qui est dirigée par Ibrahima Thioub, ancien recteur de l'UCAD.

OUSMANE DIALLO, MEMBRE DU PANEL DU MAEP : «On peut s'attendre à plus de performances... »

«41 pays dont plus de 20 ont procédé à leur évaluation. Beaucoup de chemins ont été parcourus vers l'accès universel cher à nos chefs d'Etats et de Gouvernements. L'évolution heureuse du mécanisme a connu beaucoup de progrès à partir des missions d'évaluations initiales ; le MAEP a progressivement embrassé plusieurs autres thématiques parmi lesquels on peut citer la mise en œuvre de son mandat élargi, la réflexion sur les problématiques de paix et de sécurité et plus récemment les contributions à la gestion des conséquences de la Covid-19 et la problématique de la résilience de catastrophes naturelles.

Au regard de ce parcours élogieux effectué par notre mécanisme, depuis sa naissance, on peut s'attendre à plus de performance, pour aller de l'avant vers les aspirations des peuples africains en quête de bonne gouvernance. A cet effet, nous encourageons tous les Etats participants à accorder une importance particulière au bon fonctionnement des structures nationales qui est le chemin de la mise en œuvre du MAEP dans tous les processus. Le panel, pour sa part, demeure disponible pour apporter sa pierre à cet édifice si important. Je tiens à féliciter le gouvernement du Sénégal pour son engagement sans faille envers le MAEP. En témoigne l'installation de la nouvelle Commission Nationale de Gouvernance (CNG)».