Maroc: Rabat et Djibouti veulent renforcer leur coopération religieuse

Le Maroc et Djibouti ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer ensemble afin de jeter les bases d'une coopération fructueuse entre les institutions à vocation religieuse des deux pays.

Lors d'une rencontre entre le ministre djiboutien des Affaires musulmanes et des biens waqfs, Moumin Hassan Barreh et le chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc à Djibouti, Mbarek Haddaoui, les deux parties ont examiné les voies et moyens à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment l'échange d'expertise et de meilleures pratiques dans le domaine religieux.

Les deux parties ont également convenu d'accentuer le rythme de coopération et de partenariat et de donner un nouvel élan aux relations en vue de servir les intérêts communs des deux pays, exprimant à cet égard leur détermination à œuvrer pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre le Maroc et Djibouti. Au cours de cette entrevue, le ministre djiboutien des Affaires musulmanes et des biens waqfs a salué les liens d'amitié et l'excellence des relations de coopération qu'entretiennent les deux pays dans les divers secteurs de développement.