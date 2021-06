Maroc: Le développement du haut et très haut débit, une priorité à l'horizon 2023

Un objectif en ligne avec les conclusions de la Commission spéciale sur le modèle de développement

Le développement du haut et très haut débit figure au premier rang des priorités fixées dans le cadre de la note d'orientations générales pour le développement du secteur des télécommunications à l'horizon 2023, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, M. El Otmani, qui présidait le Conseil d'administration de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), a fait part de son aspiration que le secteur des télécommunications au Maroc soit l'un des principaux leviers pour combler la fracture numérique et réduire les disparités sociales et spatiales.

Il a, à cet effet, rappelé que la note d'orientations générales pour le développement de ce secteur dispose la couverture de l'ensemble du territoire national avec un haut débit d'au moins deux mégabits à l'horizon 2023, rapporte la MAP. Un objectif qui est en ligne avec les conclusions de la Commission spéciale sur le modèle de développement, laquelle a recommandé la généralisation de l'accès à l'internet de haut débit dans toutes les régions du Royaume et de très haut débit dans les zones à forte activité économique, a ajouté M. El Otmani.

Le chef du gouvernement a aussi invité l'ANRT à mettre en oeuvre un plan national de connexion optique pour couvrir, avant fin 2025, pas moins de 50% des ménages marocains avec des services de fibre optique à très haut débit atteignant au moins 100 mégabits par seconde.

Par ailleurs, M. El Otamni a mis en exergue la contribution de taille du secteur des télécommunications pour sécuriser et assurer la continuité des services et transactions durant la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), notant que l'utilisation des moyens et services de communication, en particulier l'internet dont l'usage a augmenté de 55% par rapport à la même période d'avant pandémie, a permis d'atténuer les répercussions de cette crise.

Ces réalisations ont été atteintes grâce au stock suffisant dont dispose le Maroc en matière d'équipements à même de satisfaire les besoins de la clientèle et des opérateurs télécoms, outre l'accès gratuit aux plateformes et sites dédiés à l'enseignement et la formation à distance, ainsi que certaines plateformes à fonction sociale, a-t-il précisé.

Dans ce sens, M. El Otmani a félicité l'ensemble des départements concernés, l'ANRT, les exploitants de réseaux publics de télécommunications ainsi que tous les acteurs pour leurs efforts, mettant en avant la capacité de l'infrastructure à absorber l'intensité d'utilisation sans provoquer de tensions majeures dans les réseaux.

Il a également appelé les acteurs et les intervenants à accorder une importance particulière aux services dédiés aux entreprises, compte tenu du potentiel de croissance de ce marché au Maroc, soulignant la nécessité de garantir des solutions innovantes, adaptées et de qualité répondant à leurs besoins.

Lors de cette réunion, les membres du conseil ont suivi un exposé présenté par le directeur de l'Agence, portant notamment sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des décisions adoptées lors des précédentes sessions du conseil d'administration de l'Agence et la situation du secteur des télécommunications au Maroc ainsi que le suivi de l'application des dispositions de la note d'orientation générale du secteur à l'horizon 2023.

Le conseil d'administration a procédé à l'arrêté des comptes de l'Agence au titre des exercices financiers 2019 et 2020 et à l'adoption de son budget et du plan national des fréquences, mis à jour par l'ANRT.