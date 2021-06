Algérie: Tissemsilt - Sortie au parc national des cèdres au profit de 200 enfants nécessiteux

Tissemsilt — Quelque 200 enfants nécessiteux des zones d'ombre des communes de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, vendredi, d'une sortie touristique au Parc national des cèdres de Theniet el Had, a-t-on appris de la directrice locale du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Bechina Nedjla.

Organisée en collaboration avec la direction du parc des cèdres, de plusieurs associations à vocation touristiques et culturelle ainsi que la Chambre de l'artisanat et des métiers et la direction de la jeunesse et des sports, cette sortie a coïncidé avec la célébration de la journée nationale du tourisme, a précisé Mme Bechina.

Parallèlement à cette sortie, une exposition de produits d'artisanat a été mise sur pied à Theniet El Had et comprend des poteries, des objets en osier et des plats traditionnels.

Toutes ces activités, a-t-on indiqué, se sont déroulées dans le strict respect du protocole sanitaire. Des conseils ont été donnés aux participations quant aux gestes à observer pour prévenir la transmission du virus de la Covid-19.

Par ailleurs, la direction locale du Tourisme a organisé plusieurs activités pour marquer cette journée nationale. Des expositions de produits d'artisanat et des portes ouvertes ont été mises sur pied pour faire connaitre les potentialités touristiques de la wilaya en matière de sites historiques et naturels.