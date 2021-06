Algérie: Plus de 25 t de résine de cannabis saisies en quatre mois

Alger — Plus de 25 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les quatre premiers mois de l'année en cours, selon un bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), qui relève que la quantité saisie a enregistré une "baisse" par rapport à la même période de 2020.

"Au total, 25 206,589 kg de résine de cannabis ont été saisies durant les quatre premiers mois de l'année 2021, dont 45,50% dans la région Ouest du pays", a précisé l'Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, DGSN et Douanes).

La quantité de résine de cannabis saisie durant cette période de référence a enregistré une baisse de 8,54% par rapport à la même période de l'année 2020, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon la même source.

La quantité de cocaïne saisie a, par contre, baissé de 42%, passant de 9 417,349 grammes à 5 462,168 grammes durant la même période de référence.

En revanche, les saisies des substances psychotropes ont connu une "augmentation", passant de 1 526 894 à 1 610 592 comprimés durant cette même période, soit une hausse de 5,48%, note le même rapport.

Selon les investigations menées par les services concernés, 23 080 individus ont été impliqués dans des affaires liées à la drogue, en baisse de 1,06%, dont 66 étrangers, selon le même bilan qui fait état de 580 personnes en fuite.

S'agissant du trafic des drogues dures, il concerne 55 trafiquants et 34 usagers de cocaïne et 19 trafiquants et 8 usagers d'héroïne.

Durant la même période de l'année en cours, 17.905 affaires ont été traitées par les services de lutte, contre 19.002 affaires traitées à la même période de l'année 2020, soit une baisse de 5,77%.

Sur le total de ces affaires traitées, 5.831 sont liées au trafic illicite de la drogue, 12.062 autres affaires relatives à la détention et à l'usage de drogue, et 12 affaires liées à la culture de drogues (cannabis et opium), conclut la même source.