Sénégal: Enfants vulnérables - Un projet va appuyer la réinsertion socio-économique de 300 talibés

Le projet de soutien aux enfants et jeunes talibés a été lancé jeudi 24 juin à Diamaguène-Sicap Mbao en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, à Dakar. Le projet vise la réinsertion sociale, citoyenne et économique des talibés.

Pour contribuer à mettre fin au phénomène des enfants de la rue, World Vision et le Secours islamique de France (Sif) déroulent un projet d'un montant de 900 millions de Fcfa cofinancé par l'agence française de développement (Afd). La cérémonie de lancement de ce projet qui va durer 3 ans a eu lieu jeudi 24 juin 2021 à la mairie de Diamaguène Sicap Mbao. Au cours de la présentation du projet, Anne-Cathérine Dupré, coordonnatrice des programmes de Sif Sénégal a rappelé que le constat est que l'insertion socio-économique des talibés est faiblement prise en compte dans les programmes d'emplois destinés aux jeunes.

« Ces jeunes filles talibés représentent 15%. Mais, dans leur globalité, les talibés ont de faibles perspectives d'insertion » a-t-elle soutenu. Ce qui, selon elle, justifie la mise en œuvre de ce projet qui vise à renforcer l'accès des talibés (filles et garçons) à leurs droits et contribuer à leur réinsertion sociale, citoyenne et économique. Mais aussi, promouvoir leur ancrage communautaire et institutionnel. Le projet sera mis en œuvre dans les départements de Pikine et de Kaffrine sur une durée de trois ans et ciblera 300 talibés âgés de 15 à 30 ans. Anne-Catherine Dupré précise que le projet propose une réponse innovante qui consistera à faire bénéficier à ces jeunes d'une diversification de l'offre éducative et d'une opportunité de réinsertion socio-économique à travers l'adaptation du modèle « Youthready ».

Directrice nationale de World Vision, Antoinette Habinshuti de préciser que cette approche a pour objectif d'apporter des solutions concrètes à la situation des jeunes déscolarisés, sans sans-emploi ou analphabètes. Elle s'attend à ce que la communauté s'investisse dans la réinsertion socio-économique des jeunes. Et que les services techniques de même que les structures de formation offrent des opportunités de réinsertion aux jeunes. Mais aussi, que les collectivités territoriales partenaires intègrent des mesures de réinsertion socio-économique au profit des talibés dans leurs politiques publiques. Abdou DIOP