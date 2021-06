Ile Maurice: Le Conseil indien pour la Coopération internationale rend hommage à feu SAJ

communiqué de presse

Une cérémonie virtuelle pour rendre hommage (Shradhanjali Sabha) à l'ancien Président et Premier ministre de la République de Maurice, Sir Anerood Jugnauth (SAJ), GCSK, KCMG, QC, décédé le 03 juin 2021, a été organisée cet après-midi par le Conseil indien pour la Coopération internationale - la fraternité Antar Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP), en collaboration avec le Human Service Trust de Maurice.

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, était présent lors de la cérémonie à Port-Louis.

Lors de son allocution, le ministre a évoqué le fait que Sir Anerood Jugnauth était un leader et un homme d'État imposant qui a façonné le paysage politique, social et économique de l'île Maurice moderne. 'J'ai eu le privilège de le connaître, de partager son expérience, de m'inspirer de son éthique de travail et d'admirer son engagement envers ses concitoyens pendant plus de 40 ans', a-t-il déclaré.

M. Ganoo a rappelé que SAJ a toujours eu confiance en Inde en tant que véritable allié de Maurice et que ses années de service ont été marquées par une coopération croissante avec une assistance indienne considérable dans de nombreux secteurs, notamment les infrastructures, la médecine, les transports, la sécurité nationale, ainsi que par la mise en œuvre d'un accord bilatéral dans le domaine de l'éducation avec l'Inde.

En outre, le ministre a souligné que les relations entre Sir Anerood Jugnauth et les dirigeants indiens ont toujours été remarquables et sans égal. La vision de Sir Anerood Jugnauth a permis à l'île Maurice de suivre le rythme de la modernisation en créant la Cyber City à Ebène, faisant ainsi des technologies de l'information et de la communication innovantes un nouveau pilier de l'économie, a-t-il dit.

En ce qui concerne la lutte pour faire de Maurice une République, M. Ganoo a rappelé que SAJ a fait preuve d'une grande indépendance d'esprit et d'un grand engagement pour faire de Maurice une démocratie plus forte et pour renforcer les fondements démocratiques du pays.

Quant au président de la fraternité, M. Virendra Gupta, il a souligné que SAJ a occupé les plus hautes fonctions constitutionnelles en tant que Président et Premier ministre de la République de Maurice et qu'il était un véritable allié de l'Inde. SAJ a orienté les relations bilatérales indo-mauriciennes vers un véritable partenariat stratégique ancré dans une confiance mutuelle extraordinaire et dans la convergence d'une vision du monde fondée sur des règles, a-t-il ajouté.

En outre, M. Gupta a rappelé que SAJ a reçu le Pravasi Bharatiya Samman en reconnaissance de sa conviction dans les valeurs culturelles et sociétales indiennes et leurs pratiques. Il est également l'un des rares dirigeants étrangers à s'être vu conférer la plus haute distinction civile, le Padma Vibhushan, a-t-il déclaré.

Le président a également indiqué que le lien de Sir Anerood Jugnauth avec la fraternité était presque aussi ancien que l'histoire de l'organisation et qu'il avait personnellement inauguré le siège actuel de l'association à New Delhi. Les nombreux membres de l'ARSP ont perdu un ami cher, un mentor précieux et un sage conseiller, a-t-il conclu.