Sénégal: Des "actions en profondeur" préconisées pour prévenir les grossesses à l'école

Dakar — Le coordonnateur des clubs d'éducation à la vie familiale (EVF), Mademba Ndoye, a préconisé vendredi des actions en profondeur pour la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire et le renforcement de capacités en droits des élèves.

"Il ne s'agit pas de constater, il faut aller en profondeur et armer ces élèves pour prévenir contre toutes les formes de violences, comme le harcèlement sexuel, la grossesse, entre autres", a-t-il souligné.

Le coordonnateur des clubs EVF intervenait au cours d'un atelier de renforcement de capacités des leaders élèves animateurs et des professeurs relais-techniques de Dakar.

Cet atelier portait sur la prévention de la COVID 19, les grossesses précoces, les droits des adolescents (es) et jeunes en santé de la reproduction ainsi que les peines encourues en cas de violations des droits.

"Il faut prévenir ces situations à risques", a plaidé le coordonnateur des clubs EVF, une initiative du Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP), dans le cadre de sa stratégie alternative en matière d'information, éducation et communication (IEC) sur les problèmes de population.

Dans cette optique, l'objectif de cette rencontre est de renforcer la capacité des leaders élèves animateurs (LEA) et des professeurs relais-techniques (PRT) de Dakar sur la politique, les normes et protocoles des services de santé de la reproduction et survie de l'enfant tels que déclinés dans la politique sanitaire du Sénégal.

Ce renforcement de capacités concerne notamment des thématiques telles que la cartographie des clubs EVF de la région de Dakar, l'état de la situation de la santé de la reproduction, la prévention contre la COVID-19, les obstacles liés à la prise en charge des problèmes liés à la santé de la reproduction et les solutions proposées.

Il porte aussi sur la législation sur la santé de la reproduction, les moyens de prévention proposés, la dénonciation et les moyens de recours et de prise en charge psychologique.

L'atelier cible les leaders élèves animateurs (LEA) et des professeurs-relais techniques (PRT) de 10 établissements dont les collèges d'enseignement moyen John Kennedy, Blaise Diagne, Mathurin Diop, Awa Balla Mbacké, Mathurin Diop de la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, à Dakar.

Il a été organisé pour le compte du projet "Fass Emergent", financé par le Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA, en anglais).

Selon le coordonnateur du projet "Fass Emergent", Saturnin Kodio, "la formation des élèves participe au développement du capital humain, donc il est important de les renforcer et de les former pour qu'ils puissent partager avec leurs pairs et dans la communauté".