Afrique: Ghana - La CAF condamne l'agression d'un journaliste

Un commentateur ghanéen a été expulsé du stade par certains supporters au Ghana. La scène s'est produite mercredi 23 juin dernier lors de la rencontre de Premier League ghanéenne opposant Ashanti Kotoko au club Carilla United. La Confédération Africaine de Football (CAF) condamne et appelle au respect des journalistes.

En effet, le journaliste de la radio Max FM, Andy Abraham Mantey accusé d'avoir mis en doute le penalty obtenu par Ashanti Kotoko a été expulsé violemment par certains supporters.

Dans une note adressée aux médias, la CAF a condamné avec la dernière rigueur l'acte posé par ces supporters et appelle à la protection des journalistes.

« La CAF a condamné l'incident et a appelé au respect des zones de travail des médias ainsi qu'à la protection des journalistes couvrant les matches. La CAF appelle les autorités locales à prendre les mesures appropriées et réaffirme également l'indépendance des médias pour couvrir les matches sans crainte ni faveur » a peut-on lire dans la note.

Alfred Yves Zikpi