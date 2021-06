Ile Maurice: Sortie de Maurice de la liste grise - Première étape franchie

Maurice est sur la bonne voie pour s'extraire de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI). C'est le sentiment dégagé par la partie mauricienne dans le cadre des travaux de la session plénière de juin 2021 de cet organisme de surveillance de la bonne conduite des pays ayant des liens avec le secteur financier des pays de l'Union européenne.

Lors de ces travaux, il ressort que la direction du GAFI a exprimé sa satisfaction que tous les reproches logés à l'encontre du secteur mauricien des services financiers pour des manquements dans son combat contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été corrigés. Ce qui est un signe que la direction du GAFI a des raisons valables pour ne plus maintenir Maurice sur sa liste grise.

Le GAFI a ainsi accepté de déléguer sur place ses techniciens pour venir valider les progrès réalisés. L'organisme va se baser sur leur rapport pour enclencher la procédure en vue d'une sortie officielle de Maurice de cette liste. Si tel est le cas, Maurice pourrait alors envisager de s'extraire de la liste noire de l'Union européenne.

Pour Mahen Seeruttun, ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, c'est un véritable soulagement. La satisfaction repose sur le fait que le GAFI a reconnu que la partie mauricienne a fait la démonstration de sa bonne volonté. «Je salue très bas le dévouement sans relâche de nos techniciens, qui ont tout fait pour satisfaire les exigences du GAFI», déclare-t-il.

«Certes», indique pour sa part Mahesh Doorgakant, président de Mauritius Finance, «il nous reste l'étape de la visite sur le terrain à amorcer. Mais avec la posture adoptée par le GAFI lors de la session plénière, il n'est pas interdit de garder espoir et d'être positif.»

Quant à Samade Jhummun, Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Finance, il exprime sa «grande satisfaction». Il fait remarquer que le fait que le GAFI confirme la tenue d'une inspection sur place «dans les semaines qui viennent, confirme que Maurice a accompli des progrès significatifs et généralisés» en matière des règles d'Anti-Money Laundering (AML)/Countering the Financing of Terrorism (CFT).

«Lors de la prochaine on-site inspection, les progrès effectués seront validés par l'équipe du GAFI, ouvrant la voie à une sortie de Maurice de la liste des high risk and non-cooperative jurisdictions de l'organisation bien avant la fin de 2021. Ce développement amènera subséquemment l'Union européenne à aussi nous enlever de sa liste noire des juridictions financières», affirme Samade Jhummun. Il ajoute que l'annonce du GAFI «confirme que l'effort du gouvernement et du comité technique, mais aussi de l'ensemble des acteurs du secteur financier de Maurice, allant des management companies aux banques, en passant par le régulateur, a été payant et décisif». Cela, dit-il, démontre aussi la capacité des acteurs du secteur à travailler ensemble pour «relever des défis» et assurer que la bonne réputation du centre financier mauricien soit préservée à tous les niveaux.

Mauritius Finance et l'ensemble des acteurs de l'industrie des services financiers «regardent désormais l'avenir avec davantage de confiance», assure le CEO. Avec cette annonce, «nos partenaires et clients à l'international ont une preuve tangible des progrès et efforts que nous consentons en matière de règles d'AML/ CFT mais aussi de notre capacité d'adaptation». Et d'anticiper sur une note optimiste : «Avec notre sortie de la liste du GAFI, nos clients étrangers auront, d'ici la fin de l'année, davantage de raisons de choisir Maurice comme leur plateforme financière de choix.»