Cote d'Ivoire: Présentation du Bilan RSE 2020 - Orange Ci annonce un Centre dédié à la lutte contre les maladies cardiovasculaires

« Nous procéderons prochainement à l'ouverture, par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, d'un Centre d'excellence dédié à la lutte contre les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, avec des activités de télémédecine, des interventions chirurgicales, de la formation et de la sensibilisation », a indiqué Mamadou Bamba, le directeur général du Cluster Orange Côte d'Ivoire qui rassemble aussi les filiales du Burkina et du Liberia.

C'était lors de la présentation du premier rapport de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) du Cluster Orange Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'est tenue le jeudi 24 juin 2021, au Plateau, au siège d'Orange digital center, un des démembrements de l'entreprise à Abidjan.

L'élaboration de ce rapport extra-financier a été réalisé sur la base du référentiel ISO 26000 en accord avec toutes les parties prenantes de son écosystème. Et qui matérialise le plan stratégique dénommé « Engage 2025».

Mamadou Bamba ajoute que ce rapport sociétal est le maillon de leur démarche Rse. « Le rapport sociétal que nous avons présenté aujourd'hui est un autre maillon essentiel de notre démarche Rse. Il nous permet de rendre compte à toutes les parties prenantes et de créer ainsi, une nouvelle opportunité de dialogue autant en Côte d'Ivoire qu'au Burkina et au Liberia », a-t-il souligné.

Ce rapport Rse met en exergue les actions du groupe Orange en trois points essentiels. Il présente d'abord l'entreprise comme étant « un opérateur de confiance » qui garantit un usage sûr de ses produits et services, protégeant les données personnelles et la vie privée, luttant contre la corruption, poursuivant ses engagements en matière d'achats responsables, étant un employeur responsable et développant des compétences pour le futur. Ensuite montre la société comme étant « un opérateur engagé » qui réduit la fracture numérique, favorisant l'accès au numérique au plus grand nombre, répondant aux besoins essentiels, encourageant l'entrepreneuriat social et soutenant la culture. Enfin, « un opérateur vert » qui veut réduire son impact environnemental en proposant une offre d'énergie renouvelable.