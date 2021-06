Cote d'Ivoire: Protection de l'environnement - Le projet Oi-ren/Liane 2 lancé

Issouf Doumbia et Christophe Courtin, respectivement président de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles (Oi-ren) et chef de projet de Leadership et initiative des acteurs non étatiques (Liane2), ont co-animé un point-presse de lancement du projet dénommé "Projet de renforcement des capacités pour une participation plus efficace de la plate-forme nationale Oi-ren, au processus de réforme, de mise en œuvre et de suivi de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire". C'était le jeudi 24 juin 2021, au siège de l'Oi-ren, à Cocody-Palmeraie.

Le projet est financé par l'Union européenne (Ue) et la Fao à hauteur de 24 millions 900 mille FCfa sur une période de douze mois, c'est-à-dire d'avril 2021 à avril 2022, selon Issouf Doumbia.

Le projet va concerner plusieurs villes, entre autres, Divo, Sikensi, Daoukro, Sassandra, Adzopé, Abidjan.

Le point-presse a été l'occasion pour le président de l'Oi-ren de présenter les axes et les objectifs du projet. Il s'agit, notamment de contribuer à une participation plus efficace, plus représentative, plus professionnelle et plus active de la société civile aux processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques, programmes et initiatives nationaux du secteur forestier en Côte d'Ivoire.

Aussi, il s'agit de renforcer les capacités techniques, professionnelles et opérationnelles du bureau exécutif de l'Oi-ren, de ses groupes de travail thématique et de ses délégations régionales ciblées.

Dans la même veine, Christophe Courtin a fait savoir que le projet accompagne la société civile pour une participation plus professionnelle, structurée et engagée aux échanges sur la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire.

L'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, il faut le noter, est une plate-forme de la société civile engagée, de façon générale dans la protection de l'environnement et la défense des droits de l'homme. Il existe il y a de cela quelques années. Concernant le projet, il est mis en œuvre depuis avril 2021.