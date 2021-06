Cote d'Ivoire: Finances publiques - 12 agents de la Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE décorés

La cellule de Coordination de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a célébré le jeudi 24 juin, 12 de ses agents. Ces travailleurs, qui comptabilisent entre 15 et 26 ans de service dans la structure, ont reçu la médaille d'honneur du travail. Deux parmi eux ont reçu chacun, une médaille de vermeille et un diplôme. Et les dix autres, une médaille d'Argent et un diplôme chacun.

La cérémonie a eu lieu à l'immeuble Sciam, au Plateau, en présence du Conseiller technique Bagaté Bolou, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de Mme Essoh Nome Marie épouse Lattroh, Conseiller technique, représentant le ministre de l'Économie et des Finances.

Ils avaient à leurs côtés, Bamba Samon, le coordonnateur national de la cellule, par ailleurs ordonnateur national suppléant du Fonds européen de développement (Fed).

Les représentants des ministres, ont salué cette initiative du coordinateur de la cellule à l'égard de ses collaborateurs et félicité les récipiendaires pour cette distinction, preuve d'un parcours exemplaire et d'un travail acharné. Mais aussi la preuve de leur précieux apport à la bonne marche de cette structure. Ils les a exhortés à redoubler d'efforts, afin de demeurer des modèles et gravir des échelons.

Le coordonnateur national de la cellule de Coordination de la coopération CI/'UE, Bamba Semon, a souligné que c'est la toute première cérémonie du genre, organisée à l'intention des agents de sa structure. « Les récipiendaires de ce jour, se sont distingués à travers leurs parcours professionnels et d'énormes services rendus à l'État », s'est-il justifié.

Pour sa part, Mme Bakoro Diarrassouba Kallo, chef de l'Unité Économie et Gouvernance a, au nom des récipiendaires, exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Économie et des Finances et celui de l'Emploi et de la protection sociale pour cet hommage républicain.

« En effet, elle marque une étape majeure dans l'évolution de notre parcours professionnel en général mais précisément, au sein de la Cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, où nous avons pu apporter notre modeste contribution pour positionner cette structure nationale, comme interface de référence dans le suivi technique et financier de l'aide publique au développement, mis à la disposition de notre pays par L'Union européenne », a-t-elle affirmé.

Créée en 2001, la Cellule qui est une structure technique et opérationnelle a pour mission d'assurer la qualité de la gestion technique et financière, l'utilisation optimale des fonds de coopération de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ainsi que la mobilisation du maximum d'instruments financiers qu'offre le dispositif de coopération au développement de l'Union européenne.

Elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Économie et des Finances.