Cote d'Ivoire: Amélioration du système éducatif ivoirien - L'Adece-ci lance officiellement ses activités le 29 juillet prochain

L'Association d'éducation comparée et des échanges-Côte d'Ivoire (Adece-ci) va procéder au lancement officiel de ses activités en Côte d'Ivoire le 29 juillet 2021, à travers une conférence inaugurale autour du thème : « L'éducation comparée et les échanges : publicité pour l'innovation, réalités dans le secteur de l'éducation et de la formation ».

En prélude à cet événement, l'association a organisé une conférence de presse le vendredi 25 juin 2021, dans les locaux de l'Unesco à Abidjan-Angré 7è tranche, en vue de se faire connaître du public.

Créée le 17 janvier 2020, l'Adece-ci est la représentation pays de l'Association française d'éducation comparée et des échanges (Afdece). Le Pr Céline Noba, enseignante-chercheure à l'Ecole normale supérieure (Ens) d'Abidjan, présidente de l'Adece-ci, a indiqué qu'il s'agit pour sa structure de montrer au monde entier qu'elle existe désormais en Côte d'Ivoire.

L'Adece-ci, dit-elle, va œuvrer pour le développement de l'éducation en Côte d'Ivoire en tenant compte des bienfaits que peuvent apporter l'éducation comparée et les échanges. Avant d'expliquer que l'éducation comparée consiste à s'imprégner des bienfaits des stratégies éducatives des autres pays et les implémenter en Côte d'Ivoire, mais en tenant compte de ses spécificités.

Le vice-président chargé de la communication et de la formation, Dr Moussa Diarrassouba, a, pour sa part, rappelé les objectifs de l'Adece-ci. Il s'agit, entre autres, de prendre une part active dans le développement actuel de l'éducation en s'intéressant à tout le bénéfice que peut en tirer le système à travers l'éducation comparée et les échanges entre les écoles, collèges, lycées et universités ; de créer une plateforme de rencontre et d'échanges des théories et des pratiques entre les universitaires, les enseignants, les responsables éducatifs, les pédagogues ainsi que tous les acteurs de l'éducation comparée dans le monde et de mettre à la disposition de tous ceux que les problèmes de l'éducation comparée et des échanges intéressent, des informations bibliographiques et pratiques.

A moyen terme, a poursuivi Dr Moussa Diarrassouba, l'Adece-ci envisage de créer une chaire Unesco, d'organiser un colloque international sur une thématique d'actualité et à long terme, il sera question d'étendre cette association à l'intérieur du pays en créant des points focaux pour relayer nos informations.

Gervais Anoma, représentant la cheffe du bureau Unesco à Abidjan, Anne Lemaistre, a félicité les responsables de l'Adece-ci pour leur initiative car l'éducation est l'affaire de tous. « Nous serons à vos côtés lorsqu'il sera question de réfléchir sur la question de l'éducation en Côte d'ivoire », a-t-il promis. Avant de les inviter à prendre une part active aux états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation.