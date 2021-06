Cote d'Ivoire: Année académique 2021-2022 - La Licence 2 agricole en ressources végétales s'ouvre à l'Université de Daloa

L'année prochaine, les étudiants en Licence 1 (L1) de "Technicien agricole en ressources végétales" de l'Université Jean Lorougnon Guédé (Ujlog) de Daloa pourront poursuivre leurs études dans la filière.

A cet effet, l'équipe pédagogique de la Formation ouverte et à distance de la Licence en Bio-ressources et agronomie (Foad-Bra) de ladite université a participé à un atelier de construction de la deuxième étape de la Licence de la filière du 14 au 18 juin, à Abidjan.

Organisé par l'équipe projet de l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf-C2d), l'atelier visait à concevoir les Situations d'apprentissage et d'évaluation (Sae) et à trouver des ressources associées pour asseoir la deuxième année de Licence de la filière "Technicien agricole en ressources végétales".

Pour rendre plus pertinents les résultats de cette rencontre, les participants ont bénéficié d'un accompagnement à distance de l'équipe du Laboratoire de soutien aux synergies éducation-technologie (Labset) de l'Université de Liège en Belgique par visioconférence.

Ainsi, Chantal Dupont et François Georges, respectivement chercheur et chef de projet au Labset, et directeur adjoint dudit laboratoire, ont, par leurs contributions, relevé les éléments pouvant permettre la mise en place d'un dispositif encore plus performant de la Licence 1 introduite depuis l'année dernière à l'Ujlog. Ils ont également facilité la mise sur pied d'un retro-planning des actions à réaliser pour la Licence 2 (L2), objet de l'atelier.

Pour parfaire le fonctionnement de cette Licence 2, l'intégration de séminaires de compétence visant l'anticipation, la planification et l'évaluation a été proposée.

Pour la Coordonnatrice de la Foad, Pr Marie-Jeanne Ohou-Yao, les travaux ont aussi permis aux membres de l'équipe pédagogique de finaliser la conception et la scénarisation des six Situations d'apprentissage et d'évaluation (Sae). « Il s'agit notamment de l'étape concernant la semence à la plante, des carences physiques et chimiques du sol, et des substrats ainsi que de l'animation d'une séance de vulgarisation d'innovations agricoles », a-t-elle précisé.

A ce jour, indique la Coordonnatrice du projet, les ressources à développer pour chacune des Sae ont été identifiées et pourront être disponibles d'ici à la fin de l'année.

Le prochain regroupement a été fixé du 22 au 26 novembre 2021 et sera axé sur la conception des Sae de la Licence 3. D'ici là, les neuf enseignants-chercheurs avec l'appui d'un expert de l'Agence nationale de développement rural (Anader) finaliseront leurs différentes productions pour les niveaux L1 et L2.