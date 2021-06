Algérie: JM Oran-2022 - Lancement du compte à rebours dans une ambiance de fête

Oran — Une cérémonie grandiose englobant diverses activités a été organisée vendredi à Oran à l'occasion du démarrage du compte à rebours de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue dans cette ville lors de l'été 2022.

La célébration de cet évènement, initiée par le comité d'organisation des JM (COJM) en collaboration avec les différents partenaires, et présidée par le wali d'Oran, Messaoud Djari, s'est déroulée dans sa majorité au niveau de l'esplanade du jardin Sidi M'hamed, non loin de l'avenue de l'Armée de libération nationale (ex- front de mer).

Près de 300 participants ont pris part aux différentes activités programmées pour l'occasion, en présence d'un public nombreux composé essentiellement des familles et des jeunes mis d'ores et déjà dans l'ambiance du rendez-vous méditerranéen que l'Algérie va accueillir pour la deuxième fois de son histoire.

Le coup d'envoi des festivités a été donné vers 10h00 du matin par une "chasse au trésor", une activité organisée par l'association les "Nomades algériens" en collaboration avec le COJM avec comme objectif la mise en valeur du patrimoine oranais mais aussi de la culture sportive algérienne au profit d'une douzaine de jeunes participants.

Ces derniers ont eu la chance de parcourir plusieurs sites d'"El Bahia", avant qu'ils ne soient accueillis au point d'arrivée par l'ancien champion international, le boxeur Mustapha Moussa.

Le lancement officiel des festivités a été effectué à partir de 16h30 par des animations l'œuvre de groupes fanfare, majorette, cornemuse folkloriques. Parallèlement à cela, des expositions artisanales, ainsi qu'une exposition de voitures antiques ont embelli également les lieux.

Côté sportif, deux tournois de basketball (3x3) et de tennis de table ouvert au public ont eu lieu, en plus de plusieurs exhibitions données dans les disciplines d'escrime et d'arts martiaux (lutte, karaté, judo, taekwondo).

L'entreprise portuaire d'Oran y a apporté à son tour son pierre à l'édifice en réalisant un show de bateaux au niveau du port d'Oran sous le regard de centaines de citoyens qui ont eu à le contempler à partir du front de mer.

Vint par la suite l'heure "H", celle du déclenchement du chrono "J-365" des JM, pour annoncer le commencement des choses sérieuses, comme l'a souligné le directeur général du COJM, Salim Iles, dans une déclaration à l'APS en marge de cette fête.

En donnant le coup d'envoi du compte à rebours des JM, les organisateurs de cet événement sportif que l'Algérie, espèrent impliquer le citoyen oranais en particulier et l'Algérien en général dans la réussite de l'événement sportif, car ces festivités s'inscrivent dans le cadre de la promotion des Jeux, a-t-il encore souligné

L'ambiance régnant dans les lieux et qui a donné un avant-goût de celle devant prévaloir lors des JM, n'a toutefois pas fait oublier aux organisateurs l'impératif de respecter les mesures préventives de lutte contre le coronavirus, comme ils ont insisté auprès de leurs hôtes. Des bavettes ont été aussi distribuées aux hôtes du COJM.

Pour rappel, la 19e édition des JM était initialement prévue pour l'été dernier, mais a été reportée à l'été 2022 en raison de la crise sanitaire mondiale marquée par la propagation du coronavirus.