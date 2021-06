Angola: Le MINTTICS encourage Edições Novembro à poursuivre leur modernisation

Luanda — Le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS) a encouragé ce samedi les Edições Novembro, la modernisation des moyens et la mise à disposition d'un service d'information de plus en plus impartial, équilibré et diversifié.

Dans un message allusif aux 45 ans d'existence de l'entreprise, le département ministériel souligne également la nécessité d'accorder une plus grande attention aux ressources humaines, dans le cadre du programme d'amélioration constante des conditions sociales et de travail.

« Il existe un besoin croissant d'accroître les compétences et les connaissances technico-professionnelles des travailleurs, en particulier pour les principaux fabricants de titres, dans une perspective d'amélioration continue du contenu et de réponse aux attentes des lecteurs, dans une perspective qu'elle soit guidée par une information des faits, plus riches et avec des perspectives diverses, que ce soit à travers des articles d'opinion ou l'actualité elle-même», lit-on dans le message.

Le MINTTICS met cependant l'accent sur la qualité du texte et la créativité des journalistes, l'image et l'édition, la diversité et une plus grande dispense d'information dans le sens le plus correct et compréhensible pour tous les publics.

De l'avis de MINTTICS, les médias publics sont plus attractifs, avec une diversité de sujets, des reportages autrefois impensables et des opinions de chroniqueurs ayant d'autres réflexions politiques, augmentant la pluralité et sa crédibilité.

« Les journaux télévisés et radiophoniques enregistrent également une plus grande audience en raison des améliorations apportées à leurs services d'information », conclut-il.

Les Edições Novembro sont détentrices des titres du quotidien angolais "Jornal de Angola », du Journal des Sports, Journal d'Economie et Finances, du Journal Angolais d'Arts er Lettres, Metropolitano de Luanda et les titres régionaux Planalto, Jornal Angoleme et Jornal Nkanda.