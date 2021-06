Angola: Le marché de l'assurance cherche de nouvelles alternatives de croissance

Luanda — Le taux de pénétration de l'assurance en Angola reste assez faible, autour de 1%, malgré 98 ans d'activité dans ce secteur, qui a débuté dans le pays avec l'installation de la filiale de la Compagne d'Assurances Ultramarine, à l'époque coloniale.

Les données officielles indiquent que le marché compte plus de 81 courtiers et 776 courtiers, mais l'intention des « acteurs » est d'augmenter la capacité de contribution de cette branche au Produit Intérieur Brut (PIB), dans le cadre de la diversification économique.

Le marché compte 20 compagnies d'assurance, les cinq plus importantes représentant 75 pour cent de la production et les 10 plus grands représentant 92 pour cent du chiffre d'affaires.

L'Ensa-Seguros d'Angola est la plus importante, avec une part de marché de 37%, avec la Saham en 2ème place, avec 61 millions d'euros de primes souscrites.

Sur la liste figure également l'héritière de la GA, "Sanlam", appartenant aux Sud-Africains de la Sanlam, l'un des 50 plus grands groupes d'assurance au monde, présent dans 44 pays.

Fidelidade Angola, détenue à 69 % par Fidelidade Portuguesa, est la troisième compagnie d'assurance du marché, suivie de Nossa, une société appartenant à la Banque BAI et Global, une société lancée et détenue par des investisseurs angolais.

La sixième compagnie d'assurance au classement national est BIC Seguros, qui utilise le réseau bancaire de la banque du même nom pour distribuer des produits.

Parmi les hommes d'affaires angolais, on mentionne également Prudencial, qui se classe au 7e rang, avec une part de marché de 4 %. Un autre point est Tranquilidade Angola, actuellement détenue par Banco Económico (anciennement BESA), et en terminant le top 10 sont Bonws et Fortaleza, cette dernière compagnie d'assurance du groupe Millennium Atlântico.