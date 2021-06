Cote d'Ivoire: Gestion des collectivités - Des organisations de la société civile s'approprient les rudiments

A l'initiative de l'Ong Action pour la promotion des droits de l'homme (Apdh), une trentaine d'Organisations de la société civile exerçant à Abidjan et à Grand-Bassam étaient en formation sur deux jours, du 24 au 25 juin, dans un complexe hôtelier d'Abidjan-Cocody.

Axée exclusivement sur le projet « Finances publiques, Notre Affaire à Tous » (Fipnat), que l'Apdh pilote grâce au financement de l'Union européenne et la Konrad-Adenauer-Stiftung, fondation politique allemande, cette rencontre avait pour but d'outiller la société civile sur la gestion des deniers publics. Ceci dans le but de lui permettre d'avoir un regard citoyen sur la gestion des collectivités et les vulgariser auprès des organisations exerçant sous leur tutelle.

Selon Alain N'Guessan, chargé du projet, l'objectif est de renforcer les capacités des leaders de ces organisations dans l'analyse des informations budgétaires et le contrôle de la gestion des finances publiques dans leurs différentes localités.

Ainsi, À la fin de l'atelier de formation, chaque participant sera capable, entre autres, de connaître son rôle, les moyens d'action et les instruments disponibles pour l'exercice du contrôle citoyen ; de comprendre les mécanismes économiques et budgétaires des finances publiques, les institutions à charge et les acteurs des finances publiques.

Toujours au dire du chargé de projet, la société civile ivoirienne pourra, au sortir de cette activité, connaître les compétences des collectivités territoriales et l'élaboration de leur budget. Elle saura les mécanismes d'accès à l'information budgétaire et aura les rudiments pour analyser, à partir des documents économiques, la gestion de sa collectivité. « Cela permettra aux participants d'avoir une meilleure connaissance et compréhension de leur rôle, de leurs moyens d'action et de leurs instruments de contrôle », précise-t-il.

Pour Alexandrine Kouakou, secrétaire générale adjointe de la coalition Ça suffit !, c'est une joie de prendre connaissance du mécanisme de gestion des collectivités et même de l'État. Elle soutient que le contrôle citoyen est un volet très important de la démocratie. Donc disposer de moyens conventionnels pour faire ce contrôle est une aubaine pour la grande famille des organisations de la société civile.

C'est pour cette raison qu'à compter de ce séminaire, elle entend former d'autres membres de son association et surtout participer aux activités publiques dans ce sens pour mieux vulgariser les acquis de la formation.