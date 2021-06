Afrique: Ligue des Champions - Mouine Chaâbeni - « Pour moi, tout reste possible et nos chances sont intactes »

L'Espérance Sportive de Tunis aura une très grande mission à accomplir ce soir au Caire en demi-finales retour de la Ligue des Champions.

L'Espérance sportive de Tunis aura ce samedi la difficile mission de pallier le retard (0-1) accusé depuis l'aller, pour espérer arracher sa qualification en finale de la Ligue des champions, en affrontant Al Ahly d'Egypte (tenant du titre) pour le compte de la demi-finale retour, prévue au Caire.

Le coach des Sang et Or, Mouine Chaâbeni a gardé le moral au top. Interrogé sur les chances de son équipe, le technicien a répondu : « Nous allons jouer contre une grosse équipe. Nous avons perdu une mi-temps à Rades et nous allons en disputer une autre au Caire. Pour moi, tout reste possible et nos chances sont intactes. Nous ne lâcherons rien et nous avons encore l'ambition d'aller en finale et de remporter le titre. Les absences ? Nous trouverons les solutions ».