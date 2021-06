Ile Maurice: Accident à Baie-du-Cap - Il laisse derrière lui deux enfants dont un bébé de trois mois

Sebastien Oomajee, qui a perdu sa sœur dans un accident de la route, il y a neuf ans, a rejoint cette dernière dans l'au-delà lundi. Il laisse derrière lui un fils de neuf ans et un bébé de trois mois.

Le malheur frappe à nouveau la famille Oomajee. Il y a neuf ans, Sébastien Oomajee perdait sa sœur Nosika, 24 ans, dans un accident de la route à Case-Noyale. Cette jeune mère d'une fille de huit ans revenait d'une soirée en boîte de nuit et se trouvait à bord d'une voiture conduite par un proche lorsque le véhicule a quitté la route pour terminer sa course contre un arbre. C'était le 8 janvier 2012 et Nosika Oomajee n'a pas survécu à ses blessures. Sébastien Oomajee avait 18 ans, à l'époque de la disparition de sa soeur.

Cette fois, c'est Sébastien, 27 ans, qui a été fauché. Ce père d'un fils de neuf ans et d'un bébé de trois mois a trouvé la mort au volant de sa voiture. Ce maçon, domicilié à Baie-du-Cap, rentrait chez lui dans l'aprèsmidi de lundi après avoir acheté des faratas pour son fils, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un arbre.

La violence de l'impact était telle que le véhicule s'est encastré dans l'arbre. Les policiers de Bel Ombre et les pompiers de St Aubin ont été dépêchés sur les lieux. Et le médecin du Service d'aide médicale d'urgence venu sur les lieux n'a pu que confirmer le décès de Sébastien Oomajee. Au moment du drame, il était en route pour chez lui après avoir tenu à faire plaisir à son fils, raconte son épouse Mathile, 27 ans. «Mo garçon ti p envie manz roti. Sa meme linn pran loto linn al aste. Kan li p retourner kinn arrive sa», confie-telle, dévastée.

Elle n'arrive pas à croire que son époux ne fera plus partie de leur vie.«Son absence nous pèse. Depuis lundi, mon fils aîné est plongé dans une profonde tristesse. Il réalise que son père ne sera plus là désormais. Je dois rassembler mon courage à deux mains et être forte pour mes enfants», poursuit Mathile. Elle et Sébastien Oomajee se connaissent et se fréquentent depuis l'adolescence.

Ils se sont mariés, il y a neuf ans. Il y avait beaucoup d'amour et une grande complicité entre eux. Son mari, dit-elle, était fou de mécanique. «Li ti kontan ranze.Kuma so bann kamarad gagn problem motocyclette ou loto, li ale», relate-t-elle. Mathile devait célébrer ses 28 ans demain. Le chagrin a pris le pas sur tout le reste.

Le village de Baie-du-Cap pleure aussi la disparition subite de Sebastien Oomajee, qui était très apprécié dans la localité. Ses funérailles ont eu lieu mardi.

Le nombre de personnes ayant péri dans les accidents de la route depuis janvier à ce jour est de 51.