Ile Maurice: Groupe medine - Dhiren Ponnusamy titularisé au poste de ceo

C'est confirmé. Dhiren Ponnusamy est le nouveau CEO du groupe Medine. Il prendra officiellement ses fonctions à compter du 1er juillet. Sa nomination a été avalisée par le conseil d'administration de Medine, hier. Jusqu'à sa nomination comme CEO, Dhiren était Chief Operating Officer (COO) du groupe.

Marié et père de deux enfants, cet ancien élève du collège Royal de Curepipe et titulaire d'un BSC (Hons) en économie de la London School of Economics and Political Science, est un expert financier agréé du CFA Institute. Avant de rejoindre le groupe Medine, Dhiren Ponnusamy a passé 12 ans à la Standard Chartered Bank, évolué dans les différentes filiales internationales du groupe en Corée du Sud, à Singapour, aux Philippines et en Afrique du Sud, avant de devenir le Managing Director du siège de Standard Chartered Group PLC à Londres.

En janvier 2018, après plus de vingt ans à l'étranger, il rejoint le groupe Medine, où il met à profit sa solide expérience en planification stratégique, finance et gestion de la performance. En avril 2020, il prend le leadership du groupe comme Acting CEO, avec le soutien du comité exécutif, composé du président du board, René Leclézio, et du vice-président Jacques Li Wan Po.