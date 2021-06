Ile Maurice: Marins du Mauritius Trochetia - Le coût de leurs traitements avoisine les Rs 2 millions à ce jour

L'assurance de la Mauritius Shipping Corporation devra s'acquitter de toutes les dépenses encourues par les 22 marins du Mauritius Trochetia, testés positifs au Covid19 et soignés dans un centre médical à Colombo au Sri Lanka.

Vingt-deux des 28 membres d'équipage du Mauritius Trochetia, qui comprend cinq étrangers, ont été testés positifs au Covid-19 lorsque leur navire a appareillé à Colombo au Sri Lanka. C'est le 12 avril que ce bateau avait quitté Maurice à destination de la capitale sri-lankaise. Il était question que les malades soient soignés dans un hôpital privé, soit le Lanka Hospital à Colombo mais comme l'établissement était complet, ils ont été conduits au Intermediate Care Centre, centre médical aménagé pour les marins, où ils ont été soignés.

À jeudi, neuf d'entre eux, à savoir huit Mauriciens et un Malgache, étaient toujours hospitalisés alors que 13 marins allaient mieux et ont pu regagner le bateau. L'état de santé des Mauriciens et du Malgache est considéré comme stable. C'est ce qu'a laissé entendre un préposé au ministère de la Pêche. Comme marins étrangers parmi les membres d'équipage, en sus du Malgache, il y a un autre Malgache, un Ukrainien et deux Russes.

C'est l'assurance qui prendra à sa charge les coûts du traitement des marins. Valeur du jour, les dépenses pour ces traitements avoisinent les Rs 2 millions. Mais on est encore loin du compte puisque certains marins sont encore en traitement. Le ministre de la Pêche, Sudhir Maudhoo, a fait comprendre à la Mauritius Shipping Corporation (MSC) que quel que soit le montant des dépenses réclamé durant le séjour de ces marins, l'assurance de la MSC devrait s'en acquitter. L'important pour lui est que les marins soient bien traités.

Le but de ce voyage du Mauritius Trochetia au Sri Lanka était de mettre ce navire en cale sèche pour qu'il soit réparé. Le bateau ne devrait pas quitter le Sri Lanka de sitôt. Toutes les réparations devront être terminées et tous les marins rétablis avant que le Mauritius Trochetia ne reprenne la mer. Et lorsqu'il s'approchera des côtes mauriciennes, le bateau et son équipage devront attendre 14 jours en mer, histoire pour les marins de faire leur quarantaine.