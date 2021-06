Cote d'Ivoire: Superdivision - Asec-San Pedro, l'heure de vérité

Le champion de Côte d'Ivoire saison 2021 sera connu ce samedi au terme de la rencontre qui oppose Mimos et Pétruciens.

Ils étaient quatre sur la ligne de départ, il y aura un seul à l'arrivée. Le champion de Côte d'Ivoire 2021 sortira de la grosse empoignade que vont se livrer l'Asec Mimosas et le Fc San Pedro. C'est l'heure de vérité pour les deux clubs qui donneront tout ce qu'ils ont dans le ventre pour succéder au Racing club d'Abidjan. Un match à suspense où le destin des deux équipes ne dépend que d'elles-mêmes.

Pour remporter son premier titre de champion de Côte d'Ivoire, cinq saisons seulement après son accession à l'élite du football ivoirien, les protégés du président Ali Mohamed Hachicha n'ont qu'une seule alternative, battre l'Asec. Une mission difficile mais pas impossible pour un club qui a attendu au bon moment pour retrouver sa cadence. Surtout en remportant le duel décisif contre l'Afad (3-0).

Physiquement, tactiquement, humainement et psychologiquement, N'Guessan Gilles Privat, Agboké Pacôme, Niakaté Abdoulaye et autres ont les moyens d'aller chercher ce premier sacre. Au match aller, les deux équipes avaient fait jeu égal et s'étaient séparées sur un score de parité (1-1).

Un cas de figure qui, cette fois, ne ferait pas l'affaire des Orange et Noir qui doivent absolument gagner s'ils veulent être champions. Son adversaire lui, peut se contenter d'un nul pour être sacré champion. Les Mimos totalisent 9 points et en compteraient 10 en cas de nul. San Pedro n'aura que 8 points et pourrait même être délogé de la 2e place par l'Afad si elle s'impose contre la Soa.

A priori, c'est moins compliqué pour les Jaune et noir mais dans le camp des Mimos, personne ne veut se hasarder à ce jeu, au risque d'être surpris. « Nous irons chercher les 3 points. Il faut éviter des calculs. Si on vise le nul, on risque de tout perdre », a déclaré un membre du staff technique des Mimos.

« Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne...Mimos, vous avez été fantastiques jusqu'à maintenant. À vous de gagner, pour l'Asec Mimosas, vos proches et pour vous », a expliqué Bénoît You, Directeur général de l'Asec. Cette rencontre sera un duel entre les deux équipes les plus prolifiques de cette Superdivision et qui possèdent également les meilleurs défenses avec seulement 3 buts encaissés.

Dans l'autre opposition de cette ultime journée de la Superdivision, l'Afad peut obtenir une place en Coupe africaine si elle bat la Soa et que le Fc San Pedro ne s'impose pas face à l'Asec.