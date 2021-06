Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Paul Kagame affichent leur nouvelle entente

Les présidents rwandais et congolais se sont retrouvés ce samedi à Goma, après Gisenyi hier, où ils ont tenté de sceller une nouvelle alliance. Pour leurs dirigeants, les deux pays doivent tourner la page et entrer dans une nouvelle ère.

À son tour, le président congolais Félix Tshisekedi a accueilli son homologue rwandais Paul Kagame vers 13h30 avant de traverser la haie d'honneur à la grande barrière de Goma. Puis c'est le visage serein et avec des convictions que les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse locale et internationale à l'hôtel Serena de Goma.

D'abord, Paul Kagame a présenté ses compassions au peuple congolais pour les victimes de la récente éruption du volcan Nyiragongo et les tremblements de terre qui s'en sont ensuivis. Il a estimé que l'état de siège instauré depuis bientôt deux mois par son homologue pourra résoudre les problèmes d'insécurité et d'instabilité qui perdurent dans l'est de la RDC et qui empêchent le développement économique depuis des années. Il a assuré que le Rwanda est prêt à apporter à la RDC une assistance de n'importe quelle nature dans la limite de ses moyens.

Paul Kagame a refusé de dévoiler la nature de l'assistance aux médias, mais il a promis de travailler avec Félix Tshisekedi pour apporter des solutions mutuelles entre les deux pays et encourage les populations au vivre ensemble.

De son côté, le président congolais a salué le rapprochement et regretté les considérations négatives du passé. Plusieurs fois, il a qualifié son homologue de « frère ». Cependant, il a précisé que l'idée de l'état de siège n'avait rien à voir avec la coopération avec le Rwanda. Aujourd'hui, la collaboration existe selon lui dans tous les domaines et il a appelé à unir les efforts pour éradiquer les obstacles et à penser désormais la protection des populations des deux pays.

Par ailleurs, les deux hommes ont visité Kibati, la partie congolaise la plus touchée récemment par la coulée de la lave du Nyiragongo, comme ils l'ont fait hier à Rubavu dans la partie rwandaise. Plusieurs accords ont été signés notamment sur l'exploitation de l'or dans l'est de la RDC.