Ile Maurice: Le gouvernement pleinement engagé dans la lutte contre le trafic de la drogue pour une société plus sûre, réit

communiqué de presse

L'une des priorités du gouvernement est de lutter contre le trafic et la prolifération de la drogue dans le pays pour une société plus sûre et la collaboration de tout un chacun est primordiale.

C'est ce qu'a fait ressortir le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth, ce matin, à la Prison Training School de Beau Bassin lors d'un atelier de travail à l'occasion de la Journée Internationale contre l'abus et le trafic illicites de drogues, observée annuellement le 26 juin.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé à Maurice, Dr Laurent Musango, et la Resident Coordinator des Nations Unies, Mme Christine Umutoni et d'autres personnalités étaient également présents.

Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer la lutte contre le fléau de la drogue dans le pays avec sa politique de zéro tolérance. A Maurice ainsi que dans le monde entier, il a déclaré que des actions sont entreprises pour combattre les drogues illicites, qui ont un impact néfaste sur la société.

Concernant l'engagement du gouvernement dans ce combat, le Premier ministre a souligné que l'Anti-Drug Smuggling Unit en collaboration avec d'autres institutions telles que le Département de la douane et le Forensic Science Laboratory (FSL) ont renforcé leurs ressources, équipements et stratégies afin de démanteler des réseaux de trafic de drogue. Le Budget a fait provision pour la construction d'un complexe pour le FSL à La Vigie, a-t-il ajouté.

Un plan d'action national 2021, élaboré par le National Drugs Secretariat avec la collaboration de plusieurs ONGs et organismes gouvernementaux, a également été évoqué par le Premier ministre. Il a rappelé qu'il avait mis en place le High Level Drug and HIV Council pour enquêter sur le fléau de la drogue dans le pays.

Le Premier ministre a mis en garde les officiers qui cèdent à la tentation et deviennent complices des trafiquants de drogue. Il a appelé à la collaboration active avec une utilisation optimale des ressources et des efforts concertés de tout un chacun afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue, qui évolue constamment ave l'utilisation des outils technologiques.

Pour sa part, le ministre Jagutpal a énuméré les différents programmes mis en place par le ministère de la Santé contre la prolifération de la drogue dans le pays. Ils comprennent, entre autres, des programmes de réhabilitation et de prévention, la distribution de méthadone dans 46 sites à travers le pays dont quatre sites en prison, un centre de désintoxication et pour les jeunes toxicomanes à l'hôpital de Montagne Longue et un nouveau centre de réhabilitation à l'hôpital de Brown Sequard.

Le thème retenu cette année pour la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicites de drogues est Partagez des faits, sauvez des vies.