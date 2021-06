Gabon: L'adresse d'Ali Bongo aux parlementaires

Libreville, le 25 Juin 2021 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est adressé ce jour aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, conformément à l'article 24 de la Constitution gabonaise.

Cette cérémonie solennelle qui s'est déroulée à l'hémicycle du Palais Léon Mba a vu la participation du Premier ministre, des membres du gouvernement, des honorables députés et vénérables sénateurs ainsi que les représentants du corps diplomatique et de la société civile.

Tout en revenant sur les missions primordiales des parlementaires , le Président de la République a, au cours de son adresse, tenu à féliciter vivement les élus du peuple pour le courage, la solidité, la capacité d'adaptation et la résilience dont ils ont fait montre ces derniers mois, face aux différents bouleversements qu'a connus notre pays.

Cette résilience des parlementaires a consisté à apporter des véritables réponses aux questions sociétales qui se posent dans un monde en perpétuelle mutation.

A l'instar de la réglementation en cas d'empêchement temporaire ou définitif du Président de la République et de vacance du Pouvoir ; la possibilité offerte au Président de la République de nommer 15 sénateurs sur 52 ; l'adoption des trois projets de loi en mars dernier qui visent à intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes en garantissant efficacement et durablement l'égalité en droit et dans les faits entre les femmes et les hommes.

Nonobstant les effets négatifs divers liés à la crise sanitaire de la Covid-19 qui ont affecté le monde, le Chef de l'Etat, soucieux du bien-être des gabonaises et des gabonais n'a ménagé aucun effort en vue de favoriser l'émergence d'une société gabonaise plus humaniste, plus solidaire.

En sa qualité de Premier magistrat du pays, le Président de la République a rappelé aux parlementaires leur engagement à mener notre pays sur une voie plus ambitieuse, plus prometteuse, plus équitable avec à la clé, l'intérêt Supérieur de la nation. " Notre boussole doit être celle-là : garantir la Paix et la Sécurité, promouvoir la Liberté, l'Egalité et le bien-être de tous nos compatriotes." A-t-il déclaré.