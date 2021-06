Angola: Une concurrence déloyale réduit le marché des boissons

Luanda — L'industrie des boissons, qui a déjà assuré 14 000 emplois directs et 45 000 emplois indirects en Angola, en 2019, a enregistré des pertes consécutives au cours des trois dernières années, estimées à plus de 13 milliards de kwanzas.

Depuis cette période, les entreprises du secteur enregistrent une forte baisse de leur portefeuille d'activités, en raison de dizaines de facteurs, principalement l'émergence du Covid-19, qui a un impact sur le monde entier, laissant un cadre d'incertitudes.

Plus précisément, le ralentissement de cette activité est dû, entre autres facteurs, à la dévaluation persistante du Kwanza et à la concurrence déloyale menée par les entrepreneurs et les entreprises/groupes qui évitent de payer des impôts et optent avec des prix plus bas pour obtenir un profit facile.

Le segment des boissons en Angola, dont la capacité de production est de 3,4 milliards de litres/an, a commencé à devenir « non rentable » en 2018, lorsqu'au moins neuf usines se sont arrêtées, sur une liste de plus de 40 entreprises contrôlées par l'Association des Industries des Boissons d'Angola (AIBA).

Dans l'entre-temps, les premiers signes de recul sont apparus à la mi-2014, avec le déclenchement de la crise pétrolière mondiale qui a secoué l'économie angolaise et entraîné une dépréciation de la monnaie, résultant la disparition de plus de 50% des emplois dans ce domaine d'activité, au niveau national.

Juste pour vous donner une idée, les données de l'Institut national des statistiques indiquent que le secteur des boissons représentait, jusqu'en 2018, quatre pour cent du produit intérieur brut, quand, en 2017, il a exporté environ un million de litres vers plusieurs pays à travers le monde.

Avec l'augmentation de la concurrence déloyale, l'excès de bureaucratie dans le processus d'importation des matières premières et la pression fiscale élevée sur l'exportation des produits nationaux, la production de boissons est tombée à 1,2 milliard de litres/an (35% de la capacité installée), avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 450 milliards de kwanzas.

"Actuellement, l'un des plus grands défis du secteur est la concurrence déloyale, avec de nombreuses entreprises qui parviennent à éviter de payer des impôts et pratiquent ainsi des prix plus bas, réalisant des profits faciles", dénonce, à cet égard, le président de la Commission exécutive (PCE) de la Refriango, Diogo Caldas.

Les données disponibles montrent qu'entre 2018 et 2020, les ventes des entreprises ont chuté jusqu'à 50 %, entraînant la fermeture de neuf, notamment la Nocal, la Sumol+Compal et l'Eka, ainsi que l'arrêt de certaines lignes de production.

Selon Sérgio Faria, membre de la National Distellers, plus de 40 entreprises contrôlées par l'AIBA ont enregistré, en 2020, des pertes de 100 millions de Kwanzas, contre des milliards de Kz enregistrés en 2019. Le secteur a enregistré le pic de pertes en 2018, l'année au cours de laquelle il y avait eu des pertes estimées à environ 12 milliards de kwanzas.