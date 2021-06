Angola: L'industrie parie sur la farine de manioc pour la production de pain

Malanje (Angola) — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a déclaré vendredi, à Malanje, que le secteur entend canaliser 30% du manioc produit dans le pays, vers la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie.

Cette mesure, a-t-il ajouté, vise à mieux utiliser le manioc, défini par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comme l'aliment du 21e siècle.

Victor Fernandes, qui s'exprimait en marge du premier Congrès international du manioc, que la ville de Malanje accueille jusqu'à samedi, a souligné que la réalisation de l'intention implique la réactivation du parc industriel rural de la municipalité de Cacuso (province de Malanje), pour la production de pain, de gâteaux et d'autres aliments, de manière expérimentale et stratégique.

Il a dit qu'il est également destiné à diversifier le régime alimentaire des citoyens, ainsi qu'à promouvoir la production, l'industrialisation et la commercialisation du manioc et de ses dérivés, de sorte que le congrès est important pour la diffusion des zones avec la plus grande production nationale du produit, opportunités de financement de sa chaîne de valeur, l'agro-industrialisation et l'exportation des excédents.

Il a souligné que l'événement s'inscrit dans le cadre du Plan intégré de développement du commerce rural (PIDCR), concernant la promotion des biens nationaux, en vue de permettre aux familles paysannes d'augmenter leurs revenus, d'atténuer les taux de pauvreté de la population, ainsi que de fournir un environnement d'affaires qui attire les investisseurs privés.

«À cet effet, nous espérons disposer des lignes de financement pour la chaîne de valeur du manioc, en particulier auprès d'institutions telles que la Banque de développement de l'Angola, le Fonds de capital-risque actif, le Programme de développement de l'agriculture commerciale, les projets de soutien au crédit, entre autres, et stimuler l'offre d'exportation et l'augmentation conséquente des devises », a-t-il fait référence.

A l'occasion, le ministre a appelé les gouvernorats provinciaux et les organisations similaires à contribuer avec des initiatives qui promeuvent l'industrialisation et la transformation du manioc en produits de consommation au sein des familles.

L'événement se déroule sous le slogan « tirer parti de la diversification de l'économie basée sur la chaîne de valeur du manioc » et aborde, entre autres, des sujets tels que la promotion et l'accélération du développement industriel durable et inclusif, la stratégie de l'Union africaine pour stimuler le développement de l'agriculture et les avancées scientifiques dans le développement des sciences agricoles en Angola.

Le congrès vise à promouvoir la chaîne de valeur du manioc et de ses dérivés et compte sur la participation de membres de l'Exécutif, d'hommes d'affaires, de coopératives agricoles et d'experts de plusieurs pays du monde dans le domaine de l'agriculture.

L'Angola produit actuellement environ onze millions de tonnes de manioc par an, les provinces d'Uíge et de Malanje étant les plus gros producteurs du pays.