Angola: Le pays à la 4e Conférence internationale de la jeunesse

Luanda — Le président du Forum angolais des jeunes entrepreneurs (FAJE), Paulo Narciso, participe, dans la ville de Lake George, à New York, à la quatrième Conférence internationale de la jeunesse.

Parrainé par le Bureau de la société civile des Nations Unies pour les communications mondiales, l'événement, qui se déroule jusqu'au 27 du mois en cours, vise à aborder des solutions durables aux problèmes des jeunes dans le monde.

S'adressant à l'ANGOP, Paulo Narciso a souligné que l'initiative est une occasion unique de renforcer la capacité institutionnelle de son institution au niveau international, à la lumière du travail qu'ils développent dans le domaine de la politique de la jeunesse.

Paulo Narciso a ajouté qu'il entend consolider les mécanismes de protection des droits de la jeunesse, avec le début d'une grande alliance qui permettra la mise en place d'actions concrètes par les institutions présentes et d'autres secteurs de la société, dans le cadre du court, moyen et stratégie à long termes du FAJE.

Selon le responsable, l'importance d'orienter les investissements public-privé en faveur des jeunes dans le cadre de la politique de genre est urgente, sachant et étant conscients de l'ampleur des difficultés du secteur.

Le responsable a souligné cette initiative comme l'une des hypothèses légitimes pour réduire le taux de pauvreté et diversifier l'augmentation du revenu par habitant.

La 4e Conférence internationale de la jeunesse rassemble diverses organisations de la société civile du monde liées à la jeunesse.

Le FAJE est une association nationale à but non lucratif, dédiée à la promotion des jeunes de divers secteurs et couches sociales, dans le but d'apporter des solutions pratiques à tous ses membres afin de leur doter de meilleures procédures de gestion et de comptabilité et de financement.