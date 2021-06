Afrique: Assemblées annuelles de la BAD 2021 - Les assises se tiennent sous fond de la Covid-19

Une fois de plus, la pandémie du coronavirus sera au cœur des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) qui ont débuté ce mercredi 23 juin autour du thème « Renforcer la résilience des économies en Afrique après la Covid-19 ».

Ce thème, selon le président Akinwumi Adesina, a été choisi pour offrir un cadre permettant aux gouverneurs de la banque de partager leurs expériences en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19 et les réponses/mesures qu'ils emploient pour reconstruire leurs économies. En effet, la question des vaccins devrait occuper une bonne place lors de ces assises. « L'Afrique a besoin de solutions pour l'aider à traverser les moments très difficiles posés par la pandémie de Covid-19. Mais le rebond dépendra de l'accès aux vaccins « , a déclaré le président Adesina. Pour le président de la BAD, l'Afrique doit transformer la crise de la Covid-19 en opportunités et intensifier son approche actuelle pour contenir la pandémie et commencer à se préparer à l'après Covid. Pour ce faire, la banque prévoit engager 3 milliards de dollars pour développer l'industrie pharmaceutique en Afrique.

« L'Afrique ne devrait pas mendier des vaccins, l'Afrique devrait produire des vaccins », a-t-il souligné. Par ailleurs, Akinwumi Adesina a indiqué que la pandémie offre des possibilités d'industrialisation rapide, de numérisation des activités socio-économiques, d'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé ainsi que dans les capacités médicales et pharmaceutiques, d'amélioration de la gestion et de l'architecture macroéconomique et des finances publiques, d'investissements à grande échelle dans le renforcement des connaissances et des capacités institutionnelles, d'incitations accrues aux partenariats public-privé pour un développement inclusif, etc. En termes de croissance, la BAD estime que l'Afrique va connaître une croissance de 3,4 % de son PIB en 2021 contre 2,1 % en 2020. Ces assemblées annuelles prennent fin le vendredi 25 juin prochain.