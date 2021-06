Cote d'Ivoire: Finales play-offs 2021 - Place au spectacle !

Des affiches de rêve et inédites pour la fin. Le Palais des Sports de Treichville abrite, à partir de ce vendredi 25 juin, les finales des play-offs. Deux belles oppositions au programme qui verront se produire sur le playground du dôme les filles de l'Abidjan Basketball Club (ABC) Fighters et leurs camarades de National Centre d'Abidjan (NCA).

Une opposition attendue entre l'ogre ABC et son armada d'internationales, et la jeunesse et l'insouciance de NCA incarnée par Laeticia Sahié Kouamé, MVP de la saison régulière et du ALL Star Game 2021. Après avoir balayé le CSA Treichville en deux manches ((53-40, 68-52) en demi-finales, Solange Ebondji, Cissé Mamiki, Kouyaté Mariama Teresa Dangosu, Safiétou Kolga et leurs coéquipières visent un 9e sacre au terme de la double confrontation, le samedi 26 juin. Mais les filles de Thoms N'Da l'entendront-elles de cette oreille ? Bourreaux de la SOA en demi-finale après la belle (43-48, 56-51, 80-67), NCA veut aller jusqu'au bout. Car, pour le président du club, Jonas Koffi, une finale se joue pour être gagnée. Et il veut gagner ce titre national.

Cette rencontre féminine fera place à l'opposition entre l'ABC et la SOA chez les hommes. Une autre affiche qui ne manquera pas d'attrait. Stéphane Konaté et ses camarades de l'ABAC Fighters ont dominé la saison régulière et se sont qualifiés sans une véritable opposition en demi-finale. En véritable goule, les Fighters ont aspiré l'ASA (75-57, 79-43). Insatiables à souhait, les hommes de Boubakary Touré veulent ce premier titre de l'ère Mahama Coulibaly. Mais devant eux se dresse une équipe de la SOA métamorphosée. Les Militaires, défaits lors de la demi-finale aller par Azur (41-65), ont renversé leurs adversaires. Après avoir enlevé la deuxième manche (68-64), les Soldats ont assommé l'Azur lors de la belle (77-51) pour s'offrir la finale. Et la SOA n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Les Soldats auront-ils les moyens de ravir le titre aux Fighters ? Rendez-vous est pris dès ce vendredi à 18 heures.