Afrique: CAN 2023 - François Albert Amichia souhaite l'implication de tous les Ivoiriens

La réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 doit être l'affaire de tous. Et ce n'est pas le nouveau président du Comité d'organisation de la compétition qui dira le contraire. Nommé récemment à la tête du COCAN 2023, François Albert Amichia veut l'implication de tous les Ivoiriens.

Installé officiellement dans ses nouvelles fonctions, le lundi dernier, l'ancien ministre des Sports et de la Ville a levé un coin de voile sur ce qu'il entend faire pour réussir la mission à lui confiée par le président de la République Alassane Ouattara. Fin connaisseur du milieu pour avoir été président du Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE) pendant sept bonnes années, le successeur de Lambert Feh Kessé attend une grande mobilisation des Ivoiriens autour de la CAN 2023. Toutes les couches de la société doivent s'approprier l'organisation du tournoi continental en Côte d'Ivoire et il entend réussir cette première mission. Chose dont il a d'ailleurs les secrets pour avoir mobilisé les Ivoiriens autour des Eléphants pendant trois éditions de la CAN en sa qualité de président de CNSE.

Fort de cette expérience, le président François Albert Amichia saura trouver les arguments qu'il faut pour amener chaque Ivoirien à s'approprier de la CAN 2023. En outre, l'actuel président du COCAN Côte d'Ivoire 2023 possède une solide expérience dans le domaine sportif pour avoir été deux fois ministre des Sports. C'est donc un homme ancré et connaisseur de la chose sportive que le président Alassane Ouattara a mis à la tête de l'organisation de l'événement avec pour mission d'offrir une CAN inoubliable à l'Afrique et au monde en 2023. Le maire de Treichville a donné le ton déjà lors de la passation de charges. Homme de compromis, Albert François Amichia entend, dans les prochains jours, mener de larges consultations afin d'intégrer dans son équipe toutes les intelligences susceptibles d'apporter une plus value à l'organisation.

Les acteurs du football, les opérateurs économiques, les pouvoirs publics, la société,... ,personne ne devrait être en marge de cette mission patriotique et citoyenne. «La réalisation d'une œuvre aussi gigantesque que celle de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations de football commande que tous les Ivoiriens sans exclusive y soient associés. Toutes les villes du pays ainsi que tous les villages doivent sentir et s'approprier le projet de la can 2023», a fait savoir le nouveau président du COCAN.