Cote d'Ivoire: Réconciliation, cohésion, présidentielle 2025... - Adama Bictogo sonne la mobilisation des départementaux du RHDP

Après la direction exécutive, les coordonnateurs régionaux et des ministres du gouvernement, Adama Bictogo continue de sonner le tocsin de la mobilisation. Le directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix) a échangé, hier au siège annexe du parti à la rue Lepic Cocody, avec les délégations départementales des régions du Bélier, de l'Iffou, du Moronou et du N'Zi. Objectif : mettre les acteurs et animateurs locaux du parti présidentiel en ordre de bataille.

Pendant plus de trois heures, l'ancien ministre de l'Intégration africaine a échangé, tour à tour, avec les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux de ces régions. A l'en croire, ces rencontres B to B, sur instruction du président du RHDP, Alassane Ouattara, permettent d'évaluer l'état de fonctionnement et le niveau d'implantation du parti des houphouëtistes sur l'ensemble du territoire national. « Comme vous le savez, ceux-ci constituent la colonne vertébrale de notre parti, puisqu'ils sont au quotidien avec les secrétaires de section et les comités de base », a-t-il indiqué. Pour le Diamant noir, comme on le surnomme à la rue Lepic, suite au succès du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020 ayant permis à Alassane Ouattara de conserver le pouvoir d'Etat, et aux élections législatives de mars 2021 qui ont vu le RHDP avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale ; le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix ne veut pas dormir sur ses lauriers. « Nous ne nous installons pas dans une sorte de baronnie.

Nous sommes convaincus certes d'être le parti majoritaire, mais qu'un parti a toujours besoin d'être en activité. Nous ne voulons pas rester sur nos acquis. Nous voulons plutôt les consolider et performer afin d'améliorer notre proximité avec les Ivoiriens pour être un relais du gouvernement auprès des populations et porter aussi le message de celles-ci vers le gouvernement », a-til déclaré. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, cette rencontre avait tout son sens afin de dresser un bilan des activités du RHDP au plan local, d'en évaluer le fonctionnement et de se projeter dans l'avenir.

A cet effet, le patron de la direction opérationnelle de la majorité au pouvoir a annoncé la tenue de séminaires régionaux pour évaluer l'implantation du parti sur la base des objectifs fixés par la direction. Lesquels objectifs, a-t-il confié, sont les défis intermédiaires et le défi principal de 2025 à relever. « Donc, 2025, c'est déjà aujourd'hui. Notre parti, qui est organisé, structuré et implanté sur l'ensemble du territoire national, a besoin de remettre tous les acteurs politiques en ordre de bataille.

Ces rencontres visent à mettre en ordre de bataille nos militants pour leur dire qu'il y a certes des moments de basse tension, mais qu'aujourd'hui nous sommes sur le chemin de paix, de solidarité, de tolérance et de développement. Le président du parti nous a orientés dans la consolidation de la paix et la stabilité ; et dans la pérennisation du développement qu'il a entamé depuis dix ans pour qu'on puisse le poursuivre », a-t-il martelé. Pour finir, le ministre Adama Bictogo a indiqué que le chef de l'Etat, par ailleurs président du RHDP, a besoin d'un socle institutionnel et d'un parti fort, qui doit reposer sur les délégués départementaux. « C'est pour cela que nous avons initié ces rencontres pour rester un parti fort pour le bien-être des Ivoiriens et pour que le chef de l'Etat repose sur un parti fort », a-t-il conclu.

Ces rencontre entre la direction exécutive du RHDP et ses délégations départementales se dérouleront sur deux semaines et concernent les 4000 départementaux du parti au pouvoir repartis sur l'ensemble du pays et qui constituent la base du RHDP.