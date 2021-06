Cote d'Ivoire: Projet immobilier/acquisition de terrains nus - MS-Médias obtient 5 hectares à Bingerville

Etre un outil de solidarité au service des journalistes et agents des médias privés ivoiriens. C'est l'un des objectifs de la Mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire (MSMédias).

Pour offrir des conditions de vie et de travail adéquats à ses membres, cette mutuelle a acquis, mardi dernier, une parcelle de cinq hectares avec un Arrêté de concession définitive (ACD) à Bingerville Akpé Résidentiel, dans la banlieue Est d'Abidjan. Cette acquisition a fait l'objet d'une signature, devant notaire, de l'acte de vente de la parcelle. Au terme de l'acte paraphé par «M. Karim Yassine gérant de la société cédante, GDS, et Cissé Sindou, président du Conseil d'administration (PCA) de la MS-Médias, l'acquéreur (MSMédias), à compter de ce jour, devient le propriétaire de ladite parcelle».

«Désormais, la Mutuelle dispose du site de cinq hectares», s'est félicité le PCA de la MSMédias, Cissé Sindou, annonçant dans la foulée que la Mutuelle «y effectuera des travaux de terrassement» dans quelques jours. Les prochaines étapes seront le morcellement en des lots de 200, 300 et 500 m2, le bornage et l'attribution des lots aux souscripteurs. Cette parcelle est acquise dans le cadre du projet d'acquisition de terrains nus initié par la MS-Médias au bénéfice des travailleurs des médias et des personnels du secteur de la Communication et des médias.

Cette acquisition a été possible grâce à un emprunt bancaire obtenu par la MS-Médias avec la caution du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) représenté à cette cérémonie de signature par M. Camara Bangaly. Portée sur les fonts baptismaux en février 2017, la Mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire (MS-Médias) se veut un outil de solidarité au service des journalistes et agents des médias privés ivoiriens. Elle dispose de trois produits opérationnels que sont l'assurance santé, le Fonds de solidarité et le projet immobilier.