Cote d'Ivoire: Inauguration du démonstrateur du projet "LIVES 2" - Bruno Koné réaffirme l'engagement de l'Etat à offrir un cadre de vie plus décent

Le projet "Lives 2" n'est plus une vue de l'esprit. Il est entré dans sa phase exécutoire. Et ce, avec l'inauguration officielle du démonstrateur du projet le mercredi 23 juin 2021 dans la commune de Treichville par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu), Bruno Nabagné Koné.

Il était accompagné du maire de la commune François Amichia, du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwahi et des délégations françaises conduites par l'ambassadeur de la France en Coôte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard. Ce projet innovant de construction de maisons écologiques à potentiel économique arrive à son dénouement à la grande satisfaction du premier magistrat de Treichville et de l'ambassadeur Jean-Christophe Belliard. Au dire de ce dernier, ce projet est abordable. « C'est quelque chose que chaque famille peut s'offrir et qui est de qualité et fait à partir de techniques novatrices », a-t-il expliqué. Précisant que ce projet est la convergence de toutes les grandes problématiques dans le monde.

En ce sens qu'il intègre, a poursuivi le diplomate français, la question de l'emploi des jeunes, du changement climatique et du concept génial de la pièce en plus qui fait qu'en plus du logement, la possibilité est donnée aux acquéreurs d'exercer une activité économique sur place. Pour sa part, le ministre Bruno Koné a réaffirmé l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à œuvrer "sans relâche" en vue d'offrir aux Ivoiriens un cadre de vie plus décent, mieux organisé, plus sécurisé et plus accessible.

C'est de cette façon, a-t-il relevé, que la Côte d'Ivoire pourra améliorer sensiblement le quotidien des populations. « C'est pourquoi l'Etat de Côte d'Ivoire accorde un intérêt particulier au projet "Lives 2"qui vient apporter une nouvelle vision dans la manière de concevoir le logement social, en l'adaptant au mieux aux réalités des ménages auxquels ces logements sont destinés », a fait remarquer le premier responsable de la construction et du logement en terre ivoirienne. Il a félicité les initiateurs du projet, le groupe NHOOD. Bruno Koné les a exhortés à entamer la phase de duplication du concept dans les autres communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays.

Tout en leur suggérant la construction de ces logements en hauteur dans un souci d'optimisation de l'espace, et la fixation d'un prix adapté aux véritables cibles de ce type de projet. Cette cérémonie d'inauguration s'est terminée par une visite guidée du démonstrateur et la signature d'un protocole d'accord entre la région de la Nawa représentée par le président du conseil régional, le ministre Alain-Richard Donwahi et le groupe NHOOD, pour la production de 100 maisons à Soubré. Il est bon de noter que dans la même veine, le ministre de la Construction a pris part hier jeudi 24 juin 2021 à la signature d'un « protocole d'accord de duplication » du concept "Lives 2 " entre les entreprises NHOOD et NEUDLANT CI. Ce partenariat va accompagner efficacement l'action du gouvernement en faveur du logement social. Le projet a été lancé le 11 janvier 2021.