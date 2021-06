Afrique de l'Ouest: Agroécologie - Le projet FAIR sahel pour une agriculture résiliente lancé

Le projet d'intensification agroécologique pour la résilience des exploitations dans le Sahel dénommé (FAIR Sahel) a été officiellement lancé jeudi dernier, au pôle de Hann. Ledit projet se veut de promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel.

La population sénégalaise est confrontée à divers problèmes allant de l'alimentation d'une manière générale, à la commercialisation des produits agricoles, en passant par la santé des consommateurs et producteurs avec les risques liés à l'usage abusif des intrants chimiques pour augmenter les rendements.

Face à ces menaces, l'agroécologie a le potentiel pour être le support de systèmes alimentaires solides et démocratiques, garantissant un revenu conséquent et durable aux producteurs et la santé des communautés rurales, tout en préservant l'environnement. Fort de ce constat, «les initiatives et pratiques agroécologiques ont des rôles aussi divers que la réduction de la pauvreté rurale, l'éradication de la faim et de la malnutrition, la promotion d'une agriculture saine et durable, l'amélioration de la résilience de l'agriculture au climat et la valorisation des savoirs traditionnels des communautés locales et autochtones», a soutenu le directeur de l'Isra Momar Talla Seck.

L'agroécologie a également le potentiel d'être une approche holistique multi-acteurs et multisectorielle pour un plus grand impact des activités agricoles, un bon partenariat et un réseau fort qui renforcent les synergies et complémentarités. «Cette approche peut également optimiser les ressources disponibles, le renforcement des capacités des communautés à travers une approche inclusive pour le partage des connaissances, notamment avec les femmes et les jeunes afin de léguer aux générations futures, les stratégies de diffusion et de partage du concept d'agroécologie pour une meilleure appropriation par les pays africains», ajoute-t-il. Le conseiller technique du ministre de l'Agriculture et l'équipement rural a salué l'opportunité du projet FAIR/Sahel qui pour lui répond «aux problèmes de l'heure notamment réfléchir sur des approches alternatives et des gestions intégrées qui permettent de mettre en valeur les agrosystèmes... ».