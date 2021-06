Sénégal: Saly-Portudal - Innocence Ntap Ndiaye, présidente du HCDS- «Le dialogue social, un instrument de régulation visant à humaniser le pouvoir absolu de l'employeur»

Madame Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du Haut Conseil Du Dialogue Social, lors de l'atelier de partage du projet de plan national de renforcement du Dialogue Social, a fait le point sur le processus de l'institutionnalisation de la structure tripartite sous sa responsabilité. «Etre partisan du dialogue social, c'est considérer le dialogue social comme un instrument de régulation sociale qui vise à tempérer, à humaniser l'exercice d'un pouvoir absolu de l'employeur».

«Etre adepte du dialogue social, c'est aussi admettre que le dialogue social peut stimuler l'économie en toutes circonstances même en période de crise comme celle de la Covid19 que nous traversons, peut participer à prendre en charge les questions sociales, peut promouvoir la bonne gouvernance, la paix et la stabilité », a précisé Mme Ntap.

A l'en croire, le Plan national de renforcement du dialogue social en gestation est pour les mandants tripartites la possibilité d'avoir une opportunité pour consolider les avancées appréciables déjà enregistrées par notre pays en matière de démocratie sociale et de rénovation du dialogue social. Ces résultats pour Madame Ntap, la présidente du Hcds, ont poussé des pays à suivre l'expérience sénégalaise.

Ainsi, le Burkina Faso a eu son Hcds, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie d'avoir un Conseil National du Dialogue Social. « Les membres des cadres de dialogue social tripartite de ces pays frères ont aussi tous bénéficié par nos soins d'un renforcement de capacités sur le fonctionnement du modèle sénégalais d'institution de promotion du dialogue social», a-t-elle soutenu.

Le renforcement de capacités dans la promotion du dialogue social reste, à l'en croire, une préoccupation car les sollicitations des mandants tripartites nationaux ont permis au Hcds de former plus de 300 partenaires sociaux employeurs et travailleurs des secteurs public et privé en dialogue social et en techniques de négociation collective. Elle a salué et magnifié l'engagement des Secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs et des présidents d'organisations d'employeurs ayant contribué de manière décisive à la rénovation du cadre conventionnel interprofessionnel des relations professionnelles. Pour Madame la présidente du Hcds, des attentes sont cependant là : « La Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) permettra de relever le niveau des progrès sociaux à l'occasion des initiatives de redynamisation de l'action normative des partenaires sociaux envisagées à travers la réactualisation et la conclusion de conventions collectives».

Ainsi, elle a précisé le cadre stratégique d'intervention 2020-2023 du Hcds prévoyant d'accompagner les partenaires sociaux de dix branches d'activité dans la formulation de projets de conventions collectives en vue de leur soumission au ministre en charge du Travail, conformément à la législation sociale. « La tenue des sessions pré-rentrées scolaires citées en exemple. Les relations avec le Bit et impliquant le Ministre de la Santé et de l'Action sociale et le Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et qui nous permettra à terme d'installer un Comité de Dialogue social dans le Secteur de la Santé après celui déjà existant dans le Secteur public de l'Education et de la Formation ».