Sénégal: 2ème édition du forum Dakar - Les initiateurs dressent un satisfecit

Dix-sept (17) opérateurs belges ont participé à la deuxième édition du forum de Dakar, tenue du 22 au 24 juin 2021. A la cérémonie de clôture de cet événement, l'initiateur de forum Afrika-innovation, Youssou Ndour et l'ambassadeur de la Belgique ont dressé un bilan «satisfaisant» en termes de participation et réflexions positives aux problèmes débattus.

Réunis du 22 au 24 juin dans le cadre de la 2ème édition du Forum de Dakar autour du thème : Vivre en ville en 2030 ; investir, innover, inclure sous le label Pôles urbains; pôles de développement durable, de création d'emplois, de transformation digitale et d'inclusion sociale, les initiateurs se sont épanchés sur entre autres thèmes : infrastructures, transitions énergétique et écologique; digitalisation, climat des affaires et création d'emploi et enfin qualité de la vie et bien-être.

Selon les Nations unies d'«ici 2050, l'Afrique de l'ouest sera la région la plus urbanisée d'Afrique, avec un taux dépassant les 70%. Au-delà des avantages de cette dividende démographique galopante représente des défis structurels et économiques». Les économistes, les démographes et la société civile partagent le constat que l'Afrique sub-saharienne souffre d'un déficit d'infrastructures urbaines, d'un manque de planification et d'une carence des services publics 60% des personnes en zones urbaines vivent dans des bidonville surpeuplés et dénués de services.

Fort de ce constat, l'initiateur dudit forum de Dakar Youssou Ndour a indiqué qu'«au vu de l'importance des villes sur le développement économique et de leur attrait, ce thème s'impose comme thématique officielle pour le forum de Dakar #2». Il poursuit : «il s'inscrit dans les dix-sept Objectifs de développement durable, l'Agenda 2063 de l'Union africaine, le Green Deal de la commission européenne, le nouveau programme pour les villes de ONU habitat et le Plan Sénégal Emergent. Une session sera prévue spécialement pour discuter des leçons de la covid-19 sur nos sociétés respectives et des décisions politiques adéquates».

L'ambassadeur Belge au Sénégal Georges Sami Godart qui a salué la participation de 17 opérateurs belges audit forum. «Je suis satisfait de cette deuxième édition du forum de Dakar qui a été d'un grand succès pour le Sénégal et la Belgique. Pendant ces trois jours les participants ont réfléchi et discuté sur des solutions innovantes et de partager des idées créatives pour trouver des solutions communes à des défis communs».