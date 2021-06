Sénégal: Arrestation de Guy Marius Sagna, Aliou Sané, Kilifeu et Cie - Le M2d parle de «kidnapping» et exige leur libération

L'interpellation de certains de ses membres à la Place de la Nation (ex-Obélisque) hier, vendredi 25 juin 2021, alors qu'ils prévoyaient de manifester contre les projets de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale qui étaient discutés en plénière pour leur adoption le même jour à l'Assemblée nationale, reste en travers la gorge du Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D). Celui-ci dénonce l'arrestation de Kilifeu et Cie, condamne fermement ce qu'il qualifie de «kidnapping» de ces militants et exige leur libération immédiate.

Et le M2D de noter, pour le déplorer, «que Macky Sall persiste dans sa volonté d'instaurer un terrorisme d'Etat au Sénégal, comme c'est le cas dans les dictatures les plus cruelles». Suffisant pour que «le M2D réaffirme son opposition farouche à ce projet de loi, exige son retrait inconditionnel et maintient son appel à la résistance», ajoute la source.