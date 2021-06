Sénégal: Candidatures au sein de BBY à Rufisque - La 28ème coordination B du PS investit Gorgui Ciss

A quelques encablures des élections locales de janvier 2022, la coalition BBY dans le département de Rufisque fait face à des risques d'implosion avec les candidatures qui s'annoncent partout. Comme pour prendre les devants, la 28ème coordination du Parti Socialiste à Yenne a posé un acte politique fort en portant son choix sur Gorgui Ciss, maire sortant, pour être investi candidat de la coalition présidentielle.

Les camarades du responsable socialiste se sont réunis pour analyser la situation politique et se prononcer en direction des prochaines élections locales. C'est ainsi qu'ils ont tiré un bilan positif de leur candidat à la tête de la commune, en citant des réalisations dans les domaines de l'éducation et de la santé mais aussi sur le plan économique avec la mise en place de la mutuelle d'épargne de Yenne. Une structure créée sur fonds propre de la commune et dont le fonds de roulement aujourd'hui, atteint le milliard de de F Cfa. « La 28è coordination s'est réunie en CA à l'effet.

A l'issue de cette réunion, l'ensemble des responsables des différentes sections qui composent la 28è coordination B a salué, à l'unanimité, l'action constante du maire à la tête de la commune et a réaffirmé sa fidélité et son appui pour la continuité de son action. Dans ce cadre, nous avons tous renouvelé notre confiance à Monsieur Gorgui Ciss et avons proposé sa candidature à la candidature pour poursuivre sa mission au sein de Bby et conduire les destinées de la commune de Yène », a dit Alpha Samb, secrétaire à la communication de la 28ème coordination B de Yenne.

Dans le même sillage, les membres du Parti socialiste ont réaffirmé l'ancrage de leur parti dans la grande coalition présidentielle. Ceci pour rester fidèle à la ligne de conduite du parti et au respect des textes qui le régissent. Ainsi la coordination socialiste entend partir aux élections de 2022 sous la bannière de Bby et souhaite que la direction locale de la coalition lui soit laissée et que Gorgui Ciss en soit le coordonnateur