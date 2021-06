Sénégal: Dinguiray/Crise au sein de la coalition "Benno Bokk Yakaar" - La candidature du maire de Paoskoto récusée

En dehors de la commune de Kaolack et les autres collectivités environnantes, les prochaines investitures pour les élections locales du 23 janvier 2022 s'annoncent difficiles pour le Président Macky Sall.

Car, en dépit de la diversité d'ambitions manifestée ça et là par les différents protagonistes prêts à briguer ou démarrer un nouveau mandat, la rébellion dans le camp présidentiel se manifeste de plus en plus.

Une situation qui s'est d'ailleurs illustrée dimanche dernier dans le village de Dinguiray, une localité à cheval entre Kaolack et la commune de Nioro. Un collectif de maires de l'Alliance pour la République (Apr) et de la coalition "Benno Bokk Yakaar", ont purement et simplement rayé de la liste la candidature le Maire socialiste de Paoskoto, Aly Mané, sous prétexte que lui même s'est auto-exclu de la mouvance présidentielle.

Ainsi, soutenus par le président du Conseil départemental de Nioro Malaw Sow, ces maires qui étaient représentés à cette occasion par Ousmane Gueye, édile de Médina Sabakh et Ngoumbo Gaye de Guayène Sabakh se disent prêts à combattre toute investiture de personnes ne suscitant aucun intérêt ni pour leurs collectivités ni pour les populations. Pour ce collectif de premiers magistrats, «il n'est plus question de choisir des maires qui, une fois élus, coupent toute relation avec la base pour s'exiler ailleurs, oubliant toutes les missions qui leur sont dévolues».

A travers les discours qu'ils ont tour à tour prononcé lors de la forte mobilisation convoquée à Dinguiray, ils ont tous reconnu que la commune de Paoskoto n'a pas fait exception. Au contraire elle en est une parfaite illustration, car, elle est classée parmi les plus contre-performantes en termes de gestion et programmes socioéconomiques naturellement attribués aux populations locales. Ainsi, ces maires qui continuent encore de prévenir et surtout d'inviter le Président Macky Sall à prendre toutes ses responsabilités, en tout cas, pour l'instant, n'entendent pas en démordre car, estiment-ils que «les locales sont et demeurent une affaire de cité et ce sont les acteurs de la cité qui doivent le régler».

Même si à présent ils ont déjà plébiscité la candidature de Moustapha Bitèye pour emplacement Aly Mané à la mairie de Paoskoto, les maires de Nioro s'engagent à poursuivre leur combat et comptent pour autant l'élargir dans toutes les formes d'investitures à l'Apr, à la coalition du "Benno" et celle de la grande majorité.